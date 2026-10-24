Bakan Çiftçi, Nusaybin'de 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü kazaya taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Trafikte kaybettiğimiz her can, hepimizin ortak acısıdır. Başka ocaklara ateş düşmemesi için trafik güvenliğinde hep birlikte azami hassasiyet göstermeliyiz. Rabbim, yollarımızı ayrılıklara değil kavuşmalara, acılara değil sevinçlere vesile eylesin" ifadelerini kullandı.