Bakan Çiftçi: Türkiye'de 3.6 Milyon Yabancı Bulunuyor - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Türkiye'de 3.6 Milyon Yabancı Bulunuyor

Bakan Çiftçi: Türkiye\'de 3.6 Milyon Yabancı Bulunuyor
25.06.2026 15:04
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu, bunların 2 milyon 264 bin 983'ünün geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu belirtti. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı. Ayrıca sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele, deprem yardımları ve Filistin'e insani yardım konularında bilgi verdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişi, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine döndü" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Çiftçi, programa ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Abdulhamit Gül ve kıymetli milletvekillerimizle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda; Göç İdaresi Başkanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmaları kapsamlı şekilde paylaştık. Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişi, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine döndü" dedi.

'1329 KİLOMETRELİK GÜVENLİK DUVARINI TAMAMLADIK'

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sınırlarda, şehirlerde ve denizlerde kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran Çiftçi, "Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladık, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınırlarımızı; elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz koruyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridimizde 323 yüzen unsuru ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğimizi sağlıyor" açıklamasında bulundu.

'AFETZEDE KARDEŞLERİMİZE 175 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI'

Çiftçi, sosyal yardım ve bağış kampanyalarına ilişkin, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından düzenlenen kampanyalarda yaklaşık 147 milyar 735 milyon lira bağış toplandı ve bu kaynağın 137 milyar lirası kullanıldı. Kira destek ödemeleri, destek ödemeleri, taşınma yardımları ve aile yakınlarına vefattan kaynaklanan yardımlar dahil olmak üzere afetzede kardeşlerimize yaklaşık 175 milyar lira kaynak aktarıldı. AFAD Başkanlığımız yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 5 kıtada 84 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdık. Filistinli kardeşlerimize ise toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi gönderdik. Siyonist İsrail yönetiminin insani yardımları engellemesine rağmen Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; sınırlarımızın güvenliğini korumaya, düzensiz göçle mücadele etmeye, afetlerin yaralarını sarmaya ve nerede bir mazlum varsa devletimizin merhamet elini oraya ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi: Türkiye'de 3.6 Milyon Yabancı Bulunuyor - Son Dakika

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