Bakan Derya Yanık: "Dijital mecraların kötü mayalayıcı etkisi olabiliyor"

Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla Beykoz'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Derya Yanık, "Çocuklarımızın sosyalleşmelerini sosyal medya üzerinden yapıyor olmaları onlar için tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla bu anlamda çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar kurmamız gerekiyor" dedi.

Dijital dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin çocuklara ve geleceğe etkilerinin konuşulduğu Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu Beykoz'da çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Beykoz Belediyesi ve Uluslararası Hakların Korunması ve Eğitim Derneği (HAK-EDER) işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Av. Derya Yanık, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, TBMM Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu katılım sağladı. Gerçekleştirilen kürsü konuşmalarında yeni medyanın çocuk üzerinde oluşturabileceği risklere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

"Çocuklarımız için doğru bir kimlik modellemesi yapmamız gerekiyor"

Programda kürsü konuşması gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dijital mecraların kendisine özgü bir dili var ve biz o çerçevede konuşuyoruz. Çocuklar için bu noktada aile öneli bir yere sahip. Özellikle babaların hem rol model olarak hem de ailenin önemli 2 direğinden biri olarak bu konu içerisinde yer alması gerekiyor. Uyuşturucu bağımlılarına yönelik yapılan anketlerde çıkan sonuç; bağımlıların yüze 92'sinin annesi ev hanımı. Bu çocuklar yurdum insanı. Diğer sonuca göre ise erkekler arasında bağımlılık oranı daha yüksek. Bizim bununla alakalı çocuklarımızın çocukluğundan başlayarak doğru bir kimlik modellemesi yapmamız gerekiyor. İnsanı yetiştirmek gibi bir meselemiz var. Biz bu meseleyi geleceğe iyi bir miras bırakabilmek için yapıyoruz. Biz Müslümanlar olarak kendimizi bütün insanlıktan sorumlu sayarız. Burada yapılan çalışmaların bütün insanlara ulaşma ihtimalini bilerek yapmamız gerekiyor. Çocuk ve yeni medya konusunun sonuçlarını bende merakla bekliyorum. Biz bakanlık olarak konu üzerine çalışmaya başladık. Gerekli tüm kurumlarımızla çalışmaları genişleterek yürütme çabasını taşıyoruz. Bizim kuşak ve üstü analog bir çağda dünyaya geldik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz süreci anlamaya ve yönetmeye çalışıyoruz. Televizyon ve radyonun hatta bazı köylerde elektriğin olmadığı dönemi yaşadık. O yıllardan bugünlere geldiğimizde farklı bir dünyayı tecrübe ediyoruz" dedi.

"Bir tarafta Metaverse dünyasıyla büyüyen çocuklar diğer yandan yaşlılar kuşağı"

Sözlerine devam eden Bakan Derya Yanık, "İnternet kullanımı bundan 25 sene önce bir parça halka yayılmaya başladı. İnternet kullanabilmek için uzun işlemler gerektiriyordu. İnternet şu an talep odaktan arz odaklı duruma geldi. Şu an yapay zeka diye başka bir dünya geçeği var. Yepyeni kavramlar öğreniyoruz. Şu an dijital göçmenlerden bahsediyoruz. Günümüzde etkileşimi önceleyen bir internetle karşı karşıyayız. Bugün yaşam pratiklerimizde aslında hayatın her alanında büyük bir dönüşümü tecrübe ediyoruz. Her enstrümanın tehdit ve fırsatları vardır. Bizim tehditleri bertaraf ederek faydalı yönlerini kullanmalıyız. Bunları çocuklarımızı da aşılamalıyız. Bundan sonra bu çocukların bu ekranlardan yanlış eğitilmesini önlemek zorundayız. Dijital mecraların kötü mayalayıcı etkisi olabiliyor. Çocuklarımız için diğer bir tehditte sosyalleşmelerini sosyal medya üzerinden yapıyor olmalıdır. Dolayısıyla bu anlamada çocukların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar kurmamız gerekiyor. Bir tarafta Metaverse dünyasıyla büyüyen çocuklar diğer yandan yaşlılar kuşağı" diye konuştu. - İSTANBUL