Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2) - Son Dakika

ECZACIBAŞI'NIN YENİ TESİSİNİ AÇTILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 80'inci kuruluş yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki VitrA Karo A.Ş.'nin Bilecik Bozüyük'teki tamamlanan yeni tesisinin açılış programına katıldı. VitrA'nın Bozüyük'teki üretim kampüsünde düzenlenen programa, bakanların yanı sıra Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, VitrA Karo A.Ş. CEO'su Hasan Pehlivan ve çalışanlar katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, son dönemde madencilikte üretim ve ihracat rakamlarında tarihi rekorlar kırdıklarını söyledi.

'MADENDE EN YÜKSEK İHRACAT GELİRİNE ULAŞILDI ' Türkiye 'nin bor üretiminde açık ara dünya lideri olduğunu ifade eden Dönmez, "Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen demir, nikel, boksit, fosfat, trona ve tuz üretimlerimiz tarihi zirvelerini gördü. Üretimde yaşanan bu artış, maden ihracatı gelirlerimize de yansıdı. 2021 yılında 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatımızla bugüne kadarki en yüksek ihracat gelirine ulaştık. 2020 yılına göre yüzde 39'luk, son 20 yılla kıyasladığımızda ise 10 kattan daha fazla bir artış görüyoruz. Karo fabrikamızın açılışı vesilesiyle doğal taşlar için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl tam 177 ülkeye 7,7 milyon ton doğal taş ihracat ettik. Toplamda 2,1 milyar dolarlık gelirle, toplam ihracatımızın yüzde 35'lik dilimini doğal taşlar oluşturdu. Yine 2021'de doğal taşlar, altından sonra en fazla dış ticaret fazlası verdiğimiz ikinci maden oldu. 2020 yılında dünyadaki toplam doğal taş ihracatı, yaklaşık 13 ila 14 milyar dolar seviyesinde. Çin'den sonra yaklaşık yüzde 13'lük payla bu alanda dünya ikincisiyiz" dedi.'YATIRIM İÇİN HİÇ TEREDDÜT ETMEYİN'Bakan Varank ise Türkiye'nin dünyanın güvenli limanı olduğunu söyledi. Türkiye'nin jeostratejik konumu, insan kaynağı kapasitesi, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemi ile tercih edilen bir ülke olduğunu belirten Varank şunları söyledi: "Bu bağlamda yatırım yapmak isteyip de acaba diyenlere tekrar tekrar sesleniyorum. Hiç tereddüt etmeyin. Yatırım yapmak için d kazanmak için de doğru yerde ve doğru zamandasınız. Yatırım teşviklerimizle, Ar-Ge desteklerimizle, girişimcilik desteklerimizle, altyapı desteklerimizle, her türlü destekle sizin yanınızdayız. Yeter ki; kendinize güvenin, bu ülkeye güvenin ve en önemlisi bize güvenin."'ULUSLARARASI OYUNCUYA DÖNÜŞTÜK'Eczacıbaşı Topluluğu'nun Türkiye'nin sanayileşme hikayesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, artık uluslararası bir oyuncu haline geldiklerini söyledi. Küresel rekabette güçlerini artırmak için faaliyet gösterdikleri her alanda yatırımları sürdürdüklerini anlatan Eczacıbaşı, "2022 yılında 250 milyon euronun üzerinde yatırım planladık. Bu yatırımların arasında bulunan VitrA Karo'nun yeni işletmesini bugün devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak. Ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor, AB ülkelerine yapılan ihracatta karo ürünlerimizle birinci sırada bulunuyoruz. Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahibiz. Karo ürünlerimizle bu yetkinliği banyo dışındaki alanlara da taşıyoruz. VitrA Karo'da devreye aldığımız yeni tesisimizle kapasitemizi bir adım öteye taşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile Dönmez ve beraberindekileri kurdele keserek yeni tesisin açılışını yaptı. İki bakan saha sonra davetlilerle fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.