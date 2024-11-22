Bakan Ersoy: 355 cemevimizin bakım-onarım talebi karşılandı

Politika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızca 258 milyon TL ödenek ile 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Cemevlerinin fiziki kapasitesinin artırılması kapsamında deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevinin talepleri karşılanmıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Ersoy, 2024 yılı Ocak- Eylül döneminde Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 oranında artarak 49,2 milyon kişi olarak gerçekleştiğini söyledi. Ersoy, "2024 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artarak 46,9 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

2017 yılında, gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8'inci olan Türkiye'nin, 2023 yılında Fransa, İspanya, ABD ve İtalya'nın ardından 5'inci sırada yer aldığını belirten Bakan Ersoy, "Turizm geliri sıralamasında ise 2017 yılında 15'inci sırada yer alan Türkiye, 2023 yılında 7'nci sıraya yükselmiştir. Turizm alanındaki bu ivme, yıl sonu itibarıyla ülkemizin hedeflenen 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü göstermektedir. Turizmde hedeflerinize ulaşabilmek için, konaklama kapasitenizi hem nicelik hem de nitelik olarak artırmalı ve bu alanda sürdürülebilirliği tesis etmelisiniz. Son 22 yılda Türkiye, bu sahada çok ciddi bir yol kat etmiştir. 2002 yılında konaklama tesisi yatak kapasitesi 804 bin iken 2024 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla konaklama tesisi yatak kapasitesi halihazırda belgelendirme işlemleri devam edenlerle birlikte yaklaşık 2,25 milyon yatağa ulaşmaktadır" diye konuştu.

'TURİZMİN SÜPER LİGİNDEYİZ'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Burada kalmaya kararlıyız. Bu devamlılığı sağlamak adına da dünyadaki en kapsamlı ve etkin tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. 2024 yılı sonuna kadar; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi 200'e yakın ülkede yayın yapan global kanallarda 38 bin 647 spot yayını ve 130 adet TV/ Dijital program yayını; dijital mecralarda ise 77,5 milyonun üzerinde gösterim sayılarına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yine bu dönemde 14 tanıtım ve reklam filmimiz 38 ülkedeki yerel TV kanallarında yayınlanmaya devam edecektir. Kararlı biçimde takip ettiğimiz tanıtım stratejisinin küresel ölçekli mecralarda üst seviyede karşılık bulduğunun önemli örneklerine birebir şahit olduk. CNN'de gösterilen ABD Başkanlık seçimi 'debate'in doruk noktasında ve seçim gecesi boyunca yayımlanan tanıtım filmlerimiz bizzat haber olmuş ve ürettiği katma değer ile ülke prestijimize önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan global olarak Eurosport'da yayımlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir" ifadelerini kullandı.

'ARKEOLOJİK KAZILAR İÇİN 6 MİLYAR TL ÖDENEK'

2024 yılı sonunda; yürütülen tüm kazı çalışmalarının sayısının yıllık 765'e ulaşacağını aktaran Bakan Ersoy, "Bu sayıyı 2026 yılına kadar yıllık 800'e çıkarmayı hedefliyoruz. Elbette ki öncelikli hedefimiz arkeolojik çalışmalarımızı sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da en üst seviyeye çıkarmaktır. Nicelikteki bu artışın nitelikli sonuçlar vermesi için de 'Geleceğe Miras' projesine dahil olan arkeolojik kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları için aktarılan bütçeyi tarihimizde görülmemiş seviyelere çıkardık. Bu yıl için ayrılan ödenek 6 milyar TL'yi bulacak" dedi.

Ersoy, müze ve ören yerlerinin 2024 yılının Ekim ayı itibarıyla, 28 milyon 643 bin ziyaretçi ağırladığını, toplam eser sayısının ise yaklaşık 3,4 milyona yükseldiğini belirtti.

Özel mülkiyetteki kültür varlıklarının korunması noktasında hak sahibi vatandaşların, ortak ve yararlanıcı konuma getirildiğini belirten Ersoy, "Mayıs 2023'te yapılan yönetmelik değişikliği ile afet bölgesinde proje yardımı üst limitini 5 kat, uygulama yardımı üst limitini ise 10 kat artırdık. Deprem bölgesindeki özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik yardım çalışmaları için 2024 yılında 2 milyar TL ödenek ayırdık. 2025 yılında da 2 milyar TL ödenek ayırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin Bakan Ersoy, "Bakanlığımızca 258 milyon TL ödenek ile 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Cemevlerinin fiziki kapasitesinin artırılması kapsamında deprem bölgesine öncelik verilmiş ve bu bölgede bulunan 97 cemevinin talepleri karşılanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile deprem bölgesinde 13 yeni cemevinin yapılması için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlığımız 2024 yılı içinde sosyal, kültürel, bilimsel ve eğitsel faaliyetler kapsamında toplam 72 etkinlik hayata geçirmiş, bu süreçte 176 STK ve cemevinin faaliyetlerine katkı vermiştir. Yine bu yıl içindeki bilimsel çalışmalara 70 üniversiteden 184 akademisyen ve bağımsız araştırmacı katılmıştır. 'Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bugün itibarıyla toplam 829 cemevinin aydınlatma gideri, Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde 'Kaygusuz Abdal Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi' kurduğumuzu da memnuniyetle belirtmek isterim" dedi.

'BÜTÇEMİZ 53 MİLYAR 202 MİLYON TL'

Bakan Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2025 yılı bütçe teklifinin 1 milyar 919 milyon 952 bin TL olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, 2025 yılı için öngörülen bütçe ödenekleri ile ilgili bilgi vererek, "Bakanlığımıza tahsis edilen 2023 yılı bütçesi, Bakanlığımız politika ve hedefleri doğrultusunda; etkili, ekonomik ve verimli kullanılmıştır. 2025 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 37 milyar 193 milyon 392 bin TL'si cari bütçe, 16 milyar 9 milyon TL'si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür" ifadelerini kullandı.