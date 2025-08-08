Bakan Ersoy Bartın\'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

Bakanı Ersoy'u Vali Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, vali yardımcıları ve il protokolü daire müdürleri karşıladı. Çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Bakan Ersoy, valilik şeref defterini imzaladı.

Ersoy, valilik ziyaretinin ardından ise bir dizi programa katılmak üzere Zonguldak'a hareket edecek. - BARTIN