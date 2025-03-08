Bakan Ersoy'dan Kadınlar Günü Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüreklerinde dünyayı taşıyan, sevgileriyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye olarak, kadınların her alanda daha etkin olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında hayatın en kıymetli hazineleri olan kadınların, aileden iş hayatına, bilimden sanata her alanda topluma ilham verdiğine dikkati çekti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Yüreklerinde dünyayı taşıyan, sevgileriyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hayatımıza kattıkları sevgi, emek ve özveri her zaman en büyük değeri hak ediyor. Kadın haklarının korunması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve toplumda daha güçlü var olmaları hepimizin ortak sorumluluğu. Türkiye olarak, kadınların her alanda daha etkin olması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."