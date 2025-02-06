Bakan Ersoy: Depremlerden Etkilenen 377 Kültür Varlığı için Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Politika

Bakan Ersoy: Depremlerden Etkilenen 377 Kültür Varlığı için Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kültür varlıklarının restorasyonuna hızla başlandığını duyurdu. Ayrıca, depremzedelerin kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner kütüphaneler kurulduğunu açıkladı.

06.02.2025 17:23
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Bakan Ersoy: "Depremlerden etkilenen 377 kültür varlığı için restorasyon çalışmalarına başlanıldı"

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen 11 şehirde toplam 5 binden fazla kültür varlığının zarar gördüğünü belirterek, 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başlandığını kaydetti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem sonrası ilk günden itibaren Malatya'nın farklı bir yeri olduğunu ve yaşadıkları acıları unutmayacaklarını ifade etti. Bakan, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, milletimizin dayanışma ruhunu da ortaya koydu. Bölgedeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, depremde zarar gören kültür varlıklarının restorasyonu için hızla çalışmaların başlatıldığını, ayrıca deprem bölgesindeki halkın kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır ve konteynır kentlerde kütüphaneler kurduklarını belirtti.

Deprem sürecinde Malatya'da 6 konteyner kütüphane kurulduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 15 yeni alt kütüphane ve 36 yeni halk kütüphanesinin de kente kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Malatya'ya yeni bir kültür merkezi kazandırılacağı müjdesini de veren Bakan Ersoy, devletin depremzedelere olan desteğini vurgulayarak, "Halkımıza kalıcı konutlar teslim edildi, yeni kültür merkezleri inşa ediliyor ve eksiklikler hızla gideriliyor. Biz burada, devlet olarak halkımızın yanındayız" dedi.

Bakan Ersoy, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, "Halkımızın gösterdiği dayanışma bizlere güç veriyor. Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AK Parti Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ve partililer katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Depremlerden Etkilenen 377 Kültür Varlığı için Restorasyon Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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