Bakan Ersoy: Kütüphaneler üretim merkezine dönüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kütüphanecilik alanında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, "Kütüphaneler artık yalnızca kitap okunan yerler değil araştırmanın, üretimin, inovasyonun ve kültürel gelişimin merkezi haline geldi" dedi.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası ile Halk Kütüphanesi açılışını gerçekleştirmek üzere Şırnak'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Ersoy, burada şeref defterini imzaladıktan sonra, açılışı gerçekleştirmek üzere yapımı tamamlanan Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası ile Halk Kütüphanesi'ne geçti.

İl Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlenen açılış programında konuşan Bakan Ersoy, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşların bilgiye ve kitaba erişimini temel önceliklerden biri olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin hiçbir noktasında çocukların ve gençlerin kütüphaneye ulaşma konusunda zorluk yaşamaması hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Ersoy, bu anlayış doğrultusunda son yıllarda yüzlerce yeni kütüphaneyi hizmete açtıklarını ifade etti.

"Şırnak, medeniyet mirasının en güçlü temsilcilerinden biri"

Şırnak'ın yalnızca bir şehir değil, köklü bir kültür ve medeniyet merkezi olduğuna dikkat çeken Ersoy, kentin, Molla Ahmed-i Cezeri ile Ahmed-i Hani gibi önemli düşünce ve edebiyat insanlarının mirasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Camileri, medreseleri, kaleleri ve tarihi yapılarıyla Şırnak'ın yüzyılların kültürel birikimini taşıdığına işaret eden Ersoy, "Bu mirasın korunması, bilgi ve eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Kütüphanelerimiz de bu sorumluluğu en güçlü şekilde yerine getiriyor" dedi.

Bakan Ersoy, son beş yılda İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçe halk kütüphanelerinin modernize edildiğini, Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nin yeni binasına taşındığını hatırlatarak, bugün hizmete açılan Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin bu yatırımların en önemli halkalarından biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 8 bin 390 metrekare kapalı alana, 1 bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olan yeni kütüphanenin, çocuklardan araştırmacılara kadar her kesime hitap edecek şekilde tasarlandığını kaydeden Ersoy, bebek ve çocuk bölümleri, yetişkin okuma salonları, engelli erişim alanları, atölyeler, multimedya ve konferans salonlarıyla kütüphanenin Şırnak'ın en önemli kültür merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

"Üreten Kütüphaneler" vizyonunu

"Üreten Kütüphaneler" vizyonuna da değinen Ersoy, klasik kütüphane anlayışının geride kaldığını belirterek, "Kütüphaneler artık araştırmaların yapıldığı, fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin düzenlendiği, girişimcilik ve inovasyonun desteklendiği yaşam merkezlerine dönüşüyor. İnsanlarımızın deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan, üretime katkı sunan yeni nesil kütüphaneler oluşturuyoruz" diye konuştu.

Bin 300'ü aşkın kütüphane hizmet veriyor

Türkiye genelindeki yatırımlara ilişkin rakamları da paylaşan Ersoy, bugün ülke genelinde bin 300'den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini, bunların arasında 26 bebek kütüphanesi, 75 çocuk kütüphanesi, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesinin bulunduğunu ifade etti. Yerleşik kütüphanelere erişemeyen vatandaşlar için 78 gezici kütüphane ile hizmet götürdüklerini belirten Ersoy, bu araçlarla köylerde ve kırsalda eğitim gören on binlerce öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

"Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı"

Son sekiz yılda halk kütüphanelerinin kullanım alanının 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bine çıkarıldığını açıklayan Ersoy, aynı dönemde üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, kitap sayısının ise 19 milyondan 26,1 milyona yükseldiğini söyledi. Sadece son üç yılda 245 yeni veya yenilenen kütüphanenin hizmete açıldığını belirten Ersoy, "Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphane yatırımlarını ve rekorlarını ortaya koyuyor" dedi.

"Durmak yok, daha büyük hedeflere yürüyoruz"

Konuşmasının sonunda hizmet anlayışlarının eser üretmeye dayandığını vurgulayan Bakan Ersoy, dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, mobil hizmetler ve engelli dostu teknolojilerle kütüphaneleri geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kültür ve bilgi yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşlara uzun yıllar hizmet vereceğine inandığını söyledi.

Açılışın ardından Bakan Ersoy ve İl Protokolü, Şırnak Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.