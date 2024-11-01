Bakan Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Konferansı'na Katılacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de düzenlenecek Türkiye- Afrika Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı Türkiye-Afrika Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı, 2-3 Kasım tarihlerinde Cibuti'de düzenlenecek. Bakan Fidan, konferans çerçevesinde ev sahibi Cibuti'deki ve Afrika ülkelerinden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaret, aynı zamanda Türkiye'den Cibuti'ye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın konferansta Afrika'yla ilişkilerin Türkiye'nin dış politikasının temel sütunlarından birini teşkil ettiğini, Türkiye-Afrika ilişkilerinin karşılıklı saygı ve yarar temelinde kurumsal ve sistematik bir çerçevede yürütülmekte olduğunu, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik faaliyetlerinde Afrika ülkelerinin kendi öncelik ve ihtiyaçları temelinde insani, sosyal ve ekonomik kalkınmalarına odaklandığını, Türkiye'nin Afrika'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtmesi bekleniyor. Ayrıca konferansta Afrika'nın küresel siyasette ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı platformlarda sesinin daha çok duyulmasını ve hak ettiği konuma ulaşmasını teminen Türkiye'nin güçlü desteğinin süreceği, bu bağlamda Afrika Birliği'nin G20'ye tam üye olmasına güçlü destek verildiği, Afrika Birliği ve Afrika'daki bölgesel kuruluşlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin hedeflendiği, 2022-2026 Ortak Eylem Planı'ndaki projelerin uygulanması için Afrikalı ortaklarla birlikte çalışmaya devam edileceğinin vurgulanması öngörülüyor.

Türkiye-Afrika Ortaklığı 3. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na Afrika Birliği'nin ortaklarıyla yapacağı toplantılara üye ülkelerden katılıma dair belirlediği usul uyarınca 14 Afrika ülkesinin (Cibuti, Moritanya, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Gana, Komorlar Birliği, Güney Sudan, Çad, Ekvator Ginesi, Libya, Nijerya, Zimbabve, Zambiya ve Mısır) dışişleri bakanları ile Afrika Birliği Komisyonu'ndan temsilcilerin katılması bekleniyor.

En son zirve, 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılmıştı. Bir sonraki Zirve'nin ise 2026 yılında bir Afrika ülkesinde düzenlenmesi öngörülüyor. Zirve toplantılarında alınan kararların gözden geçirilmesi için ise "Bakan Düzeyinde Gözden Geçirme Konferansı" gerçekleştirililor. Bunların ilk ikisi 2011 ve 2018 yıllarında İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye 2008 yılından bu yana Afrika Birliği'nin dokuz stratejik ortağından biri konumunda bulunuyor ve bu çerçevede düzenli olarak Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri düzenleniyor. Zirvelerle Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelecek 5 yıllık stratejisi ve yol haritası belirleniyor. - ANKARA