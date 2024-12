Bakan Fidan, D-8 Toplantısında Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır ve İranlı mevkidaşları ile görüştü.

Bakan Fidan'ın D-8 Toplantısında, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunu, bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladığı öğrenildi. Fidan Türkiye'nin, Filistin'in yanında olduğunu ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazır bulunduğunu söyledi. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiğine değinen Fidan, D8 olarak gerçek potansiyeli ortaya koyma konusunda hala geride olunduğunu dile getirdi. Fidan, D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini artırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerektiğine değinerek, kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Fidan, Azerbaycan'ın üyeliğinin tamamen desteklendiğini de belirtti.