Bakan Fidan, D-8 Toplantısında Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, D-8 Toplantısında Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'deki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda İsrail'in zararlarına dikkat çekerek Filistin ve bölge ülkelerine destek çağrısında bulundu. Ayrıca D-8'in potansiyelinin artırılması gerektiğini ifade etti.

18.12.2024 19:28
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır ve İranlı mevkidaşları ile görüştü.

Bakan Fidan'ın D-8 Toplantısında, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunu, bu nedenle Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladığı öğrenildi. Fidan Türkiye'nin, Filistin'in yanında olduğunu ve deneyim ve kapasitesini sunmaya hazır bulunduğunu söyledi. İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle iki D8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiğine değinen Fidan, D8 olarak gerçek potansiyeli ortaya koyma konusunda hala geride olunduğunu dile getirdi. Fidan, D-8'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin iş birliğini artırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerektiğine değinerek, kalkınmayı teşvik etmek için KOBİ'lere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Fidan, Azerbaycan'ın üyeliğinin tamamen desteklendiğini de belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan, D-8 Toplantısında Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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