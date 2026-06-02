Fidan Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor

02.06.2026 12:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Haziran'da Endonezya'ya resmi bir ziyaret yapacak. Görüşmelerde ikili iş birliği, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması ve Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Haziran'da Endonezya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde Endonezya'yı ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendirmesi, Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi, işgalci İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye ve Endonezya'nın BM, G20, İİT, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğini ele alması öngörülüyor.

Türkiye-Endonezya İlişkileri

Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkiler 1950 yılında tesis edilmiş olmakla beraber, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tarihi kökleri 15. yüzyıla dayanıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, 2011 yılında 'Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında gerçekleştirdiği Endonezya ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması kuruldu. YDSK Birinci Toplantısı 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya'da düzenlenmiş olup, bir sonraki toplantının 2027 yılında Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, anılan toplantı öncesinde hazırlık mahiyetinde Dışişleri Bakanları düzeyinde 'Ortak Stratejik Planlama Grubu' toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor. Türkiye-Endonezya 2+2 Dışişleri ve Savunma Bakanları Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sayın Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımlarıyla 9 Ocak tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. 2025 yılında Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolar seviyesini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'yı 2025 yılında ziyareti sırasında açıklanan hedef doğrultusunda ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

