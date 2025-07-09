Bakan Fidan Malezya'da ASEAN Toplantısına Katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Malezya'ya hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, 8-11 Temmuz tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na iştirak etmek üzere 10-11 Temmuz tarihlerinde Malezya'yı ziyaret edecek. Üçlü toplantıda ASEAN tarafını dönem başkanı Malezya'nın Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn temsil edecek.

KÜRESEL- BÖLGESEL DİPLOMATİK-EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın Üçlü Toplantıda, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik, ekonomik ve çevresel konulardaki sınamaların merkezinde bulunduğunu, bu gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin etkin çok taraflılığı desteklediğini ifade etmesi, Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi kapsamında bölge ülkeleriyle karşılıklı fayda ve ortak öncelikler temelinde iş birliği, kapsayıcılık ve diyaloğu önemsediğini vurgulaması, bu kapsamda Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel iş birliğini kapsayan bir program geliştirmeye odaklandığını belirtmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin doğal afetler, ulusötesi suçlar, kalkınma, ticaret tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yoksulluk ve gıda güvenliği gibi ortak mücadele gerektiren alanlarda katkı sağlamaya hazır olduğunu aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Ukrayna, Gazze ve diğer bölgesel krizlerde izlediği ilkeli tutum ve diplomatik çözüm anlayışını paylaşması, İsrail'in saldırganlığının bölge ve ötesinde barış ve istikrara karşı oluşturduğu tehdidin altını çizmesi, Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuçlanmasının Orta Doğu'daki tüm meselelerin çözülmesinde elzem olduğunu vurgulaması, küresel mekanizmaların çözüm üretememesi nedeniyle, ortak çabaların daha önemli hale geldiğini ve Türkiye'nin bu çabalara sağlayabileceği somut katkıları aktarması bekleniyor. Bakan Fidan'ın, ASEAN Toplantısı marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği de öğrenildi.