Bakan Göktaş, Bartın\'da Sosyal Yardım ve Hizmetleri Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın ziyaretinde, kente son 23 yılda sadece bakanlık tarafından yapılan sosyal hizmet ve yatırım tutarının 2,8 milyar lirayı, toplam sosyal yardımların ise 1,83 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Bartın Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin amacına ve Bartın'ın önemine değinen Göktaş, "Bartın, doğal güzellikleri ve güçlü sosyal dokusuyla ülkemizin kıymetli şehirlerinden biri. Bugün Bartın'da yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunduk. Şehrimizin sosyal hizmet kapasitesini ve önümüzdeki dönem çalışmalarını ele aldık. Hane hane takip ettiğimiz ihtiyaçları, sahadaki ekiplerin tespitlerini ve vatandaşlarımızın taleplerini görüştük. 2025 Aile Yılı çalışmalarımızı değerlendirdik. Önceliğimiz aileyi güçlendirmek. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimizin hayat kalitesini yükseltmek. Vatandaşlarımızın sosyal refahını artırmak. Sosyal hizmetlere en hızlı, en etkin ve en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak. 81 ilimizde olduğu gibi Bartın'da da aynı kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal politikalarımızı 'Kimseyi geride bırakmama' ilkesiyle gerçekleştiriyoruz"

Bakanlığın sosyal politika ilkesini ve Bartın'da yürütülen faaliyetleri detaylandıran Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Sosyal politikalarımızı 'kimseyi geride bırakmama' ilkesiyle gerçekleştiriyoruz. Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlenmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu-önleyici, destekleyici ve güçlendirici hizmetler sunuyoruz. Bu çabanın stratejik çerçevesi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen sosyal devlet anlayışıdır. Bu anlayışla Bartınlı kardeşlerimize pek çok hizmet sunduk. 23 yılda Bartın'da toplam 46,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve hizmetleri ise 2,8 milyar lira. Bu kapsamda 1 Sosyal Hizmet Merkeziyle vatandaşlarımızın yanındayız. ASDEP ile 2017'den beri 26 bin 359 haneye rehberlik ve danışmanlık hizmetleri götürüyoruz."

Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere dikkat çekerek, "2 Aile Destek Merkezi (ADEM) ile kadınlar, gençler ve çocuklar için eğitim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kuruluş bakımında toplam 46 çocuk bulunmakta. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri ile çocukların ailesinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Bartın'da 55 çocuk için ailelere destek verdik. 2012'den beri SED kapsamında 54,5 milyon lira kaynak aktardık. 3 kadın kooperatifi ile kadınlara ekonomik yönden katkı sağlıyoruz. Engelli ve yaşlıların hayata tam ve etkin katılımı için, erişilebilir hizmetleri yaygınlaştırıyoruz. Finansmanı Bakanlığımız tarafından sağlanan 2 özel engelli bakım merkezinde 161 engelli bireyi destekliyoruz. 1 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 49 yaşlı bireye hizmet veriyoruz. Bugünkü ziyaretimiz kapsamında huzurevimizi de ziyaret edeceğiz. Bartın ayrıca doğurganlık hızının düşük olduğu şehrimiz. Öte yandan Evde Bakım Yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Bu sayede, ailelerinin yanında bakım hizmeti almalarını mümkün kılıyoruz. Bartın'da bugüne kadar 4 bin 324 kişi bu hizmetimizden faydalandı. 2006'dan bu yana ise evde bakım yardımına 873,2 milyon lira kaynak aktardık. İhtiyaçlara hızla cevap veren sistematik ve sürdürülebilir sosyal hizmetler sunuyoruz. 4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 7 bin 525 haneye 2003-2025 yılları sosyal yardımlara 1,83 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları 1 yatırım projesi tamamlandı" bilgisini paylaştı.

2025 Aile Yılı ve Gençlik Fonu

2025 Aile Yılı çalışmalarına da değinen Bakan Göktaş, ailenin önemini vurgulayarak, "Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey özgüven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik" dedi.

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ile doğum yardımlarına ilişkin rakamları da paylaşarak, "Diğer yandan Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlatmıştık. İkinci fazını doğurganlığın en düşük olduğu illerle genişletmiştik. Bartın bu illerimizden biriydi. Şimdi ise Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizdeki gençlerimizin istifadesine sunduk. Bugün itibariyle 542'si Bartın'da olmak üzere 299 bin 421 anne, doğum yardımlarımızdan faydalandı. 3,8 milyon lirası Bartın'da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Diğer yandan 325 çift Bartın'da olmak üzere 146 bin 831 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye için yanlarındayız"

Bakan Göktaş, konuşmasını terörle mücadele ve şehit yakınlarına verilen öneme değinerek tamamladı. Ziyareti kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi 'Terörsüz Türkiye', şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızın emanetlerini korumak en büyük sorumluluğumuz. Her daim yanlarındayız. Bakanlık olarak, sosyal dayanışmayı güçlendiren politikalar hayata geçireceğiz. Türkiye'yi güçlü kılacak olan, güçlü sosyal politikalardır. Bu anlayışla, vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Hep birlikte daha güçlü bir Bartın ve daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız." - BARTIN