Bakan Göktaş: Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır. Bu yapı, zor zamanlarda toplumun ayakta kalmasını sağlayan en sağlam dayanağımızdır. İki yıl önce yaşadığımız depremin yaralarını sararken de en büyük gücümüz, ailelerin gösterdiği dayanışma olmuştur" dedi.

Engelsiz Yaşan Merkezi'nin açılış töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çiçeklerle karşılandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Milletvekili Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile kurum amirlerinin de katıldığı tören, engellilerin konseriyle başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin Kahramanmaraş ve bölge için önem taşıyan bir sosyal yatırım olduğunu söyledi. Açılışı yapılan merkezin daha önce sözünü verdikleri projelerden biri olduğunu ifade eden Görgel, "Engelsiz Yaşam Merkezimizde farklı yaş ve engel gruplarına yönelik 11 atölyede eğitimler veriyoruz. Bugün itibarıyla 112 özel gereksinimli bireyimiz, aktif olarak bu eğitimlerden faydalanıyor. Terzilikten gastronomiye, robotik kodlamadan müziğe kadar geniş bir yelpazede, bireylerimizin hem öğrenip hem sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Eğitimin yanı sıra psikolojik danışmanlık gibi bireysel desteklerle hem özel bireylerimizin hem de ailelerinin yanında oluyoruz. Türkiye'deki örneklerinden farklı olarak tesis içerisinde kurduğumuz Medikal Malzeme Tamir Atölyesi ile hem Kahramanmaraş hem de çevre şehirlerimizdeki özel vatandaşlarımızın medikal malzemelerine ücretsiz tamir ve bakım hizmeti sağlıyoruz diye konuştu.

'SOSYAL DEVLET İLKESİNİ SAHADA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise hayata geçirilen her bir sosyal hizmetin toplumsal dönüşümün öncüsü olmak için atılan güçlü bir adım olduğunu ve her adımda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan anlayışla hareket ettiklerini belirtti. Bakan Göktaş, şunları söyledi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahada güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz. İnsanı merkeze alan tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında Kahramanmaraş'ta yaptığımız 23,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle hem sosyal hem ekonomik açıdan destek oluyoruz. Bu yatırımlar, kadınların üretime katılımını artırmaktan engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılımına kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile hayata geçirilen Kadın Kooperatifler Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi, kadınların üretime katılımını artırması açısından oldukça kıymetli bir proje. Bu merkez, aynı zamanda, girişimciliği teşvik ederek hem aile bütçesine hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir modeldir. ve ben eminim ki bu model aslında başka illere de örnek olacak ilham verecek bir modeldir. Bu anlamda, yerel ürünlerinin katma değere dönüşmesinde, Kahramanmaraş mutfağının tanıtılmasında ve kadın emeğinin görünür kılınmasında kritik bir rol üstlenecektir. Diğer yandan belediyemizin yine çok güzel bir eserinin yanındayız. Engelsiz Yaşam Merkezi ise engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmeleri için sunulan bütüncül hizmet anlayışımızın da bir yansımasıdır."

'AİLE YILI'NA ÖZEL 3 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK'

16 Mayıs'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti"Böyle kıymetli bir projenin, böyle anlamlı bir günde hayata geçirilmesi çok çok değerli. Engelsiz Yaşam Merkezi ile eğitimden danışmanlığa, rehabilitasyondan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet sunulacak. Bunun yanı sıra engelli kardeşlerimizin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm destekler sağlanacak. Sunulan tüm hizmetlerle Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır. Bu yapı, zor zamanlarda toplumun ayakta kalmasını sağlayan en sağlam dayanağımızdır. İki yıl önce yaşadığımız depremin yaralarını sararken de en büyük gücümüz ailelerin gösterdiği dayanışma olmuştur. İşte bugün açılışını yaptığımız bu merkezler de Kahramanmaraş'ın yeniden dirilişinin ve birlikte kalkınma iradesinin somut birer örneğidir. Bu iki büyük adım, 2025 Aile Yılı vizyonumuzun birer yapı taşıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı'nda, büyük Türkiye ailemizi her yönüyle güçlendirecek bir seferberlik başlattık. Öyle ki Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız bu seferberliğe yürekten destek veriyor. Kültürden sanata, eğitimden ulaşıma her alanda aileler için hayata geçirdiğimiz programlar, kampanyalar, eğitimlerle 'Aile Yılı'nı kutluyoruz. El birliğiyle yürüttüğümüz bu seferberlik sayesinde, ocak ayından bu yana, 81 ilimizde Aile Yılı'na özel 3 binden fazla etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Aile buluşmalarından eğitim programlarına, kültürel çalışmalardan sosyal destek faaliyetlerine kadar her alanda toplumun her kesimini içine alan güçlü bir hareketlilik oluşturduk." Konuşmaların ardından dua edildikten sonra Bakan Göktaş ile protokol üyeleri, kestikleri kurdeleyle Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Göktaş, daha sonra merkezdeki çocuklarla birlikte Maraş çöreği pişirdi.