Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesinde 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda adeta yeni bir şehir inşa edildi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir dizi ziyaret ve 'Yeni Evim İlk İftarım' programı kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Göktaş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, tarihi ve turistik öneme sahip kentin simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra yöresel kıyafetler giyip, balıklara yem verdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, kentte sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, son yıllarda sosyal destekler kapsamında 83 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını, 44 sosyal hizmet kuruluşuyla vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti. Göktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 24 Aile Destek Merkezi (ADEM), 2 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve 20 kadın kooperatifiyle sosyal ve ekonomik destekler sürüyor. 2025 yılında Şanlıurfa'da 695 milyon lira sosyal ve ekonomik destek sağlandı. 8 bin 292 çocuk ailesinin yanında destekleniyor. Evde bakım yardımı kapsamında ise 21 bin 514 aileye aylık 13 bin 878 lira destek verildi. Bu kapsamda geçen yıl 2 milyar 780 milyon lira, 2026 yılı Ocak ayında ise 295,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Ramazan ayı dolayısıyla sosyal yardımlar da arttırıldı. Sosyal yardımlaşma vakıflarına toplam 125 milyon lira ek kaynak sağlandı."

'455 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremzedeler için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Göktaş, "Deprem bölgesinde 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda adeta yeni bir şehir inşa edildi. Bu, her devletin başarabileceği bir şey değildi" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Ramazan ayı boyunca depremzede, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sosyal destek ve hizmetlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.