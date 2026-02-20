Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi

Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi
20.02.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesinde 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesinde 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda adeta yeni bir şehir inşa edildi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir dizi ziyaret ve 'Yeni Evim İlk İftarım' programı kapsamında Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, Vali Hasan Şıldak tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Göktaş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, tarihi ve turistik öneme sahip kentin simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra yöresel kıyafetler giyip, balıklara yem verdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, kentte sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, son yıllarda sosyal destekler kapsamında 83 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını, 44 sosyal hizmet kuruluşuyla vatandaşlara hizmet verildiğini kaydetti. Göktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 24 Aile Destek Merkezi (ADEM), 2 Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve 20 kadın kooperatifiyle sosyal ve ekonomik destekler sürüyor. 2025 yılında Şanlıurfa'da 695 milyon lira sosyal ve ekonomik destek sağlandı. 8 bin 292 çocuk ailesinin yanında destekleniyor. Evde bakım yardımı kapsamında ise 21 bin 514 aileye aylık 13 bin 878 lira destek verildi. Bu kapsamda geçen yıl 2 milyar 780 milyon lira, 2026 yılı Ocak ayında ise 295,2 milyon lira kaynak aktarıldı. Ramazan ayı dolayısıyla sosyal yardımlar da arttırıldı. Sosyal yardımlaşma vakıflarına toplam 125 milyon lira ek kaynak sağlandı."

'455 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremzedeler için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Göktaş, "Deprem bölgesinde 455 bin konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda adeta yeni bir şehir inşa edildi. Bu, her devletin başarabileceği bir şey değildi" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Ramazan ayı boyunca depremzede, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sosyal destek ve hizmetlerin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Bulgaristan, Politika, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Bulgaristan büyüklüğünde bir alanda şehir inşa edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.