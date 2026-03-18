Bakan Göktaş, Çanakkale'de Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile katıldığı Çanakkale Valiliğince kentteki bir otelde düzenlenen Şehit Aileleri ve Gaziler ile İftar Buluşması'na konuşan Bakan Göktaş, Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanılan bu günlerde, kardeşliğin ve paylaşmanın kıymetini bir kez daha yaşadıklarını dile getirdi.

Göktaş, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, ecdadın büyük bir fedakarlıkla ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz destanın anlamının idrak edildiğini belirterek, Çanakkale'nin, bir milletin istikbaline sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiği yer olduğunu söyledi.

Çanakkale'de bir milletin yokluk içinde yılmamayı, zorluk karşısında dağılmamayı, en ağır şartlarda dahi omuz omuza durmayı başardığını ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatan evlatları, aynı siperde aynı ideal etrafında kenetlenmiş, verdikleri destansı mücadeleyle bu vatanın asla teslim alınamayacağını tarihe nakşetmiştir. Bu anlamda Çanakkale, birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizi hatırlatan güçlü bir iradedir aslında. Nitekim aynı irade Milli Mücadele'de, Büyük Taarruz'da, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da da yeniden tecelli etmiştir. Milletimizin tarih boyunca esareti reddeden karakterini ve istiklalinden vazgeçmeyen duruşunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi, Çanakkale'den bugüne uzanan bu sarsılmaz iradenin somut bir ifadesidir. Bu hedef, kardeşliğimizi büyüterek huzur ve güven içinde güçlü bir geleceğe yürüme kararlılığımızı ifade etmektedir. Ülkemizin güvenliğini teminat altına alırken, şehitlerimizin emanetini ve gazilerimizin onurunu koruyan bir vefa ve sorumluluk çizgisidir."

Bakan Göktaş, aziz şehitlerin emanetleri kıymetli ailelerinin, kahraman gazilerin bu milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Gösterdiğiniz sabır, vakar ve metanet, hepimiz için özel bir anlam taşımaktadır. Sizlerin fedakarlığına layık olmak bu ülkeye hizmet etmenin en büyük sorumluluklarından biridir. Bu anlayışla Bakanlık olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerimizi büyük bir hassasiyetle ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Mahinur Özdemir Göktaş, şehitlerin bizlere bıraktığı en kıymetli mirasın üzerinde huzurla yaşadığımız bu vatan olduğunu ifade etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da ramazan ayında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de Çanakkale'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sahneye çıktığı yer olduğunu vurguladı.

İftara, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit aileleri ve gaziler ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi partilerin başkanları katıldı.