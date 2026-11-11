Bakan Göktaş: Çocuklara uygun, güvenli bir dijital ekosistem oluşturuyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15-18 yaş aralığındaki çocuklara uygun, güvenli bir dijital ekosistem oluşturuyoruz. Artık sosyal medya platformları, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini gözetmek zorunda. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk edemeyiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakan Göktaş, Bakanlığa bağlı 2 bin 913 kuruluş olduğunu söyleyerek, "Denetimimizdeki 2 bin 970 kuruluş ve 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından oluşan güçlü bir teşkilatla hizmetlerimizi 86 milyon vatandaşımıza ulaştırıyoruz. 76 bini aşkın çalışma arkadaşımızın emeğiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü sosyal devlet ağını yaygınlaştırıyoruz. 2027 yılı bütçe teklifimizi, bu büyük hizmet ağının sürekliliğini sağlamak, kapasitesini geliştirmek ve önümüzdeki dönemin önceliklerini hayata geçirmek için hazırladık. Bu vesileyle, 2027 yılı bütçe teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'AİLE VE NÜFUS MESELESİ STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ'

Bakan Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair atılan her adımın, yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye'sini de şekillendirdiğini vurgulayarak, "Bu nedenle aile ve nüfus meselesini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Odağına aileyi alması bağlamında bir ilk olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'yla yenilikçi aile politikaları hayata geçirdik, kurumlar arası iş birliğini güçlendirdik, 81 ilimizin dinamiklerine göre şekillenen il eylem planlarını uygulamaya koyduk. Hızla değişen dünyada ailelerin ihtiyaçları da karşılaştıkları güçlükler de değişiyor. Sosyal risk haritalarımızla bu farklılıkları dikkate alıyor, erken müdahaleyi esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Geçen yıl pilot olarak başlattığımız bu çalışmayla, riskleri 648 gösterge ve 35 sosyal risk haritası üzerinden hane ve bölge düzeyinde izliyoruz. Uluslararası alanda karşılık bulan bu çalışma, diğer ülkelerin örnek aldığı bir modele dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

'EVLENEN GENÇLERİN YÜZDE 26'SI DESTEĞİMİZDEN YARARLANDI'

Bakan Göktaş, iş-aile dengesini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Çalışan annelerin doğum iznini 24 haftaya, işçilerin babalık iznini 10 güne çıkararak memurlarla eşitledik. Kadın ve erkek memurlara sunduğumuz yarım zamanlı çalışma imkanıyla ebeveynlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerinin önünü açtık. Yeni doğum yardımı sistemimizle, çocuk sahibi ailelerimize desteğimizi güçlendirdik. 1,4 milyon çocuk için 30,4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik; bu ödemelerin yüzde 90'ı iki ve üzeri çocuk sahibi annelere sağladığımız düzenli desteklerdir ve çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam ediyor. Aile ve Gençlik Fonuyla, yeraltı kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bu yıl gelir şartını esneterek 18-25 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 200 bin liraya çıkardık. Bu sene bu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sı desteğimizden yararlandı. Genç çiftlerimize 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği sunarken, 25 bin 561 yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Kasım ayı itibariyle 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira destek sağlayacağız. Maddi desteklerimizin yanı sıra gençlerimize evlilik yolunda rehberlik ediyor, İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik sağlıyoruz" dedi.

'2 MİLYONU AŞKIN ANNE BABAYA REHBERLİK EDİYORUZ'

Bakan Göktaş, 451 sosyal hizmet merkezi ve 357 irtibat birimiyle Türkiye'nin her köşesine ulaştıklarını kaydederek, "Bu yıl mobil sosyal hizmet merkezlerimizle 255 bin vatandaşımıza hizmet götürdük. ASDEP'le (Aile Sosyal Destek Programı) bugüne kadar 11,3 milyon aileye ulaşarak ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. 2026 yılında 'Aile Rehberi' kapsamında, muhtarlıklardan okullara, sağlık kuruluşlarından istihdam birimlerine kadar yerelde iş birliğimizi güçlendirdik. Bu kapsamda 23 bin 150 muhtarımıza eğitim verdik. 144 ihtisaslaşmış birimde aile danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve bu yıl başlattığımız çevrim içi psikolojik destek hizmetleriyle 10,8 milyon vatandaşımıza ulaştık. Boşanma oranlarının en yüksek olduğu şehirlerde özel bir çalışma yürüttük ve 81 ilimizde il eylem planlarını eylülde uygulamaya koyduk. 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamızla 2 milyonu aşkın anne babaya rehberlik ediyoruz" diye konuştu.

'KREŞLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN İLK DEFA BİR TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ'

Bakan Göktaş, kreş seferberliğiyle, çocuk bakım hizmetlerine erişimi tüm Türkiye'de yaygınlaştırdıklarını söyleyerek, "Bu kapsamda kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldık, özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdık. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için belediye kreşlerinin ruhsat ve hizmetlerini ortak bir standarda kavuşturduk. 150 ve üzeri tüm konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. Diğer yandan ADEM (Aile Destek Merkezi) ve SODAM'larda (Sosyal Dayanışma Merkezi) 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor. Bu vesileyle buradan müjdesini de vermek isterim. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

'3 BİN 306 ZARARLI İÇERİĞE MÜDAHALE ETTİK'

Çocuklar Güvende Programı kapsamında okul ve aile ziyaretleriyle risk altındaki çocukları takip ettiklerini ve aileleriyle birlikte ihtiyaçlarına uygun hizmetlere yönlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bu yıl 15 bin 374 çocuğu takip ederek, risk altında olan 5 bin 134'ü için koruyucu önlemler aldık. Ayrıca Çocuklar Güvende web sitesi ve mobil uygulamasıyla, ekran süresi yönetimi, teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularında çocuklara ve ailelerine rehberlik ediyoruz. 'Benimle Paylaş' butonuyla çocukların karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirmelerini kolaylaştırıyoruz. Çocuklarımızı olumsuz etkileyebilecek yayınları takip ederek bugüne kadar 3306 zararlı içeriğe müdahale ettik. Mobil uygulamamızdaki 'Acil Butonu' ile risk altındaki çocukların ve ailelerin tek tuşla yardım almasını sağlıyoruz. Bu uygulamamız, Cenevre'de düzenlenen, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından temmuz ayında 'Şampiyon Proje' seçilerek, uluslararası alanda da takdir kazandı" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ BİR DİJİTAL ORTAM OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Dijital dünya hızla büyürken çocukları koruma sorumluluğunun da arttığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Türkiye olarak, tüm dünyanın çözüm aradığı bu alanda öncü adımlar atıyoruz. Şubat ayında yürürlüğe koyduğumuz Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımızla, çocuklarımızın dijital dünyada güvenliğini ve becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital okuryazarlığı geliştiren, mahremiyeti koruyan ve yaşa uygun içeriklere erişimi esas alan güvenli bir dijital ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Sosyal medya ve oyun platformlarına yeni yükümlülükler getirerek çocukların dijital güvenliğinde önemli bir eşik atladık. 15 yaş altındaki çocukların dijital risklerden korunmasını esas aldık. 15-18 yaş aralığındaki çocuklara uygun, güvenli bir dijital ekosistem oluşturuyoruz. Artık sosyal medya platformları, çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini gözetmek zorunda. Çocuklarımızı algoritmaların insafına terk etmemekte kararlıyız. Bu tarihi reformun yasalaşmasında emeği geçen tüm milletvekillerimize, özellikle çocuklarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

'KADINLARIN HER ALANDA GÜÇLENMESİNİ SAĞLAYAN REFORMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Göktaş, kadınların güçlenmesinin, Türkiye'nin kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan köklü reformlar gerçekleştirdik. Biz de Bakanlık olarak, bu kazanımları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızla daha ileriye taşıyoruz. İl koordinasyon kurullarımızla, yerel dinamikleri gözeten projeler geliştiriyoruz. Diğer yandan Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projemizin ikinci aşamasını eylül ayında başlattık. Bu sayede 2022'de 39 olan gösterge sayısını, 2027 yılı bütçesinde 64'e yükselttik. OECD'de eşitlik temelli bütçeleme uygulayan 23 ülkeden biri olarak, bu yaklaşımı yerel yönetimlere taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş ayrıca Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifinin toplam 677 milyar 303 milyon 514 bin lira olduğunu ifade etti. Komisyon toplantısı milletvekillerinin görüş, değerlendirme ve sorularıyla devam ediyor.