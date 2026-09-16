Bakan Göktaş, Denizli'de evlilik desteği alan çiftin nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Denizli'de evlilik desteği alan çiftin nikah şahidi oldu

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Bakan Göktaş, Denizli\'de evlilik desteği alan çiftin nikah şahidi oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik desteğinden faydalanan Şerife Funda Sönmez ve Hüseyin Selçuk çiftinin nikah şahidi oldu. Çift, verilen kredi desteğinin ve indirimlerin kendileri için çok faydalı olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik desteğinden faydalanan Şerife Funda Sönmez ve Hüseyin Selçuk çiftinin nikah şahidi oldu.

Bakan Göktaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir nikah merasimine katıldı. Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisinden faydalanan Şerife Funda Sönmez ve Hüseyin Selçuk çiftinin mutluluğuna ortak olan Bakan Göktaş'ın yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve milletvekilleri de nikah şahitliği yaptı. Bakan Göktaş, "Hayatınızın en güzel günlerinizi bundan sonra da inşallah gayret ederek, birlikte karar alırsınız, birlikte şahitlik edersiniz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bugün Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimize biz de destek olarak, Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından genç çifti tebrik eden Bakan Göktaş, aile müessesesinin önemine vurgu yaptı. "Aile birlikte kurulur" diyen Bakan Göktaş, evlilik cüzdanını Sönmez ve Selçuk'a birlikte takdim etti. Devletin evlilik desteğiyle gençlerin yuva kurmalarına destek olmaya devam edeceğinin altını çizen Bakan Göktaş, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

"Verilen destek bize çok faydası oldu, indirimlerden de faydalandık"

Nikah töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Şerife Funda Sönmez, Bakan Göktaş'a teşekkür ederken, verilen kredi desteğinin ise kendileri için faydalı olduğunu ifade etti. Hüseyin Selçuk ise, "Bakanımıza çok teşekkür ederim, hiç beklemiyorduk, çok güzel oldu. Nikahımızı şereflendirdi. Verilen destek bize çok faydası oldu. İndirimlerden de faydalandık. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Merasim, protokol üyeleri ve çiftin ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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