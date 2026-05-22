Bakan Göktaş: Güçlü aile, güçlü gelecek demek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Güçlü aile, güçlü gelecek demek

Bakan Göktaş: Güçlü aile, güçlü gelecek demek
22.05.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile içi iletişim ve saygının çocukların geleceğini şekillendirdiğini belirterek, 'Güçlü Aile Mutlu Gelecek Projesi' kapsamında aileyi güçlendiren politikaları anlattı ve doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Anne, babasının birbirini dinlediğini, sorunları konuşarak çözdüğünü, birbirine saygı gösterdiğini gören çocuk, hayata daha sağlam hazırlanır. Ailede kurulan dil, çocuğun kuracağı hayatın temelidir. Evde duyduğu söz, gördüğü davranış, kişiliğinde iz bırakır. Bu yüzden aileyi güçlendirmek, çocuklarımızın geleceğini güçlendirmektir." dedi.

Bakan Göktaş, Altınbaş Üniversitesi'nin Mahmutbey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Güçlü Aile Mutlu Gelecek Projesi" Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, aile içinde sevgi, güven ve sorumluluğun hakim olduğu bir ortamın hem bireylerin yaşamını güçlendirdiğini hem de çocukların geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Aile içinde destek arttıkça insanın hayata tutunma gücünün de arttığını belirten Göktaş, "Çocuklar açısından baktığımızda aile ortamının önemi daha da belirginleşir. Çocuk, kendini güvende hissettiği bir evde daha sağlıklı büyür. Anne, babasının birbirini dinlediğini, sorunları konuşarak çözdüğünü, birbirine saygı gösterdiğini gören çocuk, hayata daha sağlam hazırlanır. Ailede kurulan dil, çocuğun kuracağı hayatın temelidir. Evde duyduğu söz, gördüğü davranış, kişiliğinde iz bırakır. Bu yüzden aileyi güçlendirmek, çocuklarımızın geleceğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Aileyi merkeze alan hizmetleri güçlendirdiklerini dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda aile kurumunu stratejik bir değer olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "Bu inançla, aile kurumunu çok yönlü bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alıyoruz. Güçlü ailelerle güçlü Türkiye idealini kararlılıkla geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planıyla kurumsal yapılarını daha da güçlendirdiklerini, Nüfus Politikaları Kuruluyla ülkenin demografik yapısına ilişkin politikaları stratejik bir vizyonla ele aldıklarını, Aile Enstitüsü'yle aile yapısındaki dönüşümü ve toplumsal eğilimleri analiz eden, politika üreten çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini aktararak, aile içi iletişimden dijital güvenliğe kadar birçok konuda aileyi destekleyen hizmetlerin görünürlüğünü artırdıklarını söyledi.

"Doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"

Genç çiftlerin mali yükünü hafifletmeye yönelik adımlar attıklarını belirten Göktaş, evlilik kredisi dahil olmak üzere evliliği destekleyici mekanizmaların hayata geçirildiğini ifade etti.

Göktaş, memurlara yönelik yeni düzenlemelere ilişkin şunları söyledi:

"Hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Hem kadın hem erkek memurlar, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için adımlar attık. En son, doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Bunun yanı sıra babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Bu hamleyle hem annelerin hem babaların doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine imkan sağladık."

Gelecek dönemde de aileyi ve demografik yapıyı güçlendiren politikaları sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, anneleri ve babaları destekleyen uygulamaların devam edeceğinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, "Bugün sonuçlarını değerlendirdiğimiz bu proje, aileyi merkeze alan hizmet anlayışımızın yerelde nasıl güçlü sonuçlar üretebildiğini göstermesi bakımından önemli. Bu yönüyle proje, sahadan gelen ihtiyaçları doğrudan merkeze alan kıymetli bir çalışma." dedi.

Aile içi iletişim ve danışmanlık mekanizmalarının önemine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile hayatında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanabilir. Aynı evi paylaşmak, ortak kararlar almak ve hayatın yükünü birlikte taşımak doğal olarak emek, sabır ve anlayış gerektirir. Burada önemli olan, meseleleri büyümeden konuşabilmek, birbirini incitmeden çözüm arayabilmek ve aile içindeki sevgi ile saygıyı her durumda koruyabilmektir. İşte bu proje, tam da bu noktaya odaklanıyor. Aileyi güçlendirmek için büyük krizleri beklememeliyiz. Aileyi güçlendirmek için gerekli tohumları bugünden ekmeliyiz. Bazen zamanında yapılan bir konuşma, doğru verilen bir destek, uygun bir danışmanlık bir ailenin yolunu değiştirebilir."

Göktaş, güçlü aile yapısının toplumsal huzuru da güçlendirdiğini belirterek, "Biz inanıyoruz ki, aile güçlenirse toplum güçlenir. Evde huzur artarsa sokakta güven artar. Çocuklarımız sevgiyle büyürse geleceğimiz daha güzel ve aydınlık olur." diye konuştu.

Milli Aile Haftası'nı da kutlayan Göktaş, yaklaşan Kurban Bayramı'nın hanelere bereket ve kardeşlik getirmesini diledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Güçlü aile, güçlü gelecek demek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Güçlü aile, güçlü gelecek demek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.