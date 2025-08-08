Bakan Göktaş: Güçlü aile yapısını koruyacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , "Güçlü aile yapısını koruyacak, sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve Türkiye 'nin yüz yılını el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Yalova'ya geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş, ziyaretine Yalova Valiliği ile başladı. Vali Hülya Kaya ile makamında görüşen Göktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Görüşmede, aile politikaları ve sosyal hizmetlerin yerel düzeydeki uygulamaları ele alındı. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, MHP Yalova İl Başkanlığı ile AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'TEŞKİLATIMIZ, BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

Partisinin il başkanlığındaki 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katılarak, aile politikaları ve genç nüfusun korunmasına yönelik stratejileri paylaşan Göktaş, "'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın inşallah bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha da pekiştireceğine ben yürekten inanıyorum. Değerlerimiz, ortak hedeflerimiz ve gelecek vizyonumuz doğrultusunda yarınlara daha güçlü adımlarla hep beraber yürüyoruz. Teşkilatımız, bizim en büyük gücümüz. Bu davaya dün de emek verenler, bugün de emek verenler, yarın da emek verecek olanlar şu anda teşkilatımızda yer alıyorlar, yarın da almaya devam edecekler. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma bizim en güçlü yanımız" diye konuştu.

'ASIL GÜCÜMÜZ AİLELERİMİZDİR'

Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "'Türkiye Yüzyılı', Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi her alanda kalkındıran büyük bir vizyonun aslında adıdır. Bu hedefle, bilimden sanayiye, altyapıdan aslında pek çok yapıda imzalara ve başarılara çok şükür imza attık. Milletimizin desteği ve inancı 'Türkiye Yüzyılı'nın temellerini, teşkilatımızın alın teri ise o temelleri sağlamlaştıran harcı oluşturuyor. AK Parti olarak hizmetlerimizle, ülkemizi bir uçtan diğer uca eserlerle donattık. Türkiye'nin dört bir yanında hiçbir bölgeyi ayırt etmeden çok güzel eserlerle donattık. Ancak biz biliyoruz ki asıl gücümüz ailelerimizdir. Bu inançla, toplumun tüm kesimlerine dokunan projelere de imza attık. Sosyal yardımlarla vatandaşlarımızın her birine dokunduk, devletimizin şefkat elini uzattık. Özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Kadınları eğitimden istihdama, hayatın her alanında güçlendirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda büyümelerine özellikle önem veriyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında daha rahat hareket edebilmeleri için çeşitli şekillerde destek olduk. Evde bakım yardımıyla, evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize destek olduk. Bakım ve destek hizmetlerini güçlendirdik. Yaşlılarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için evde bakım hizmetlerini yaygınlaştırdık. Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduk. Kuruluşlarımızla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

YALOVA'YA YATIRIMLAR

Yalova'ya yapılacak yatırımlar ile ilgili de Bakan Göktaş, " Armutlu'ya 44 yatak kapasiteli bir huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çok kısa bir süre içinde Çınarcık'ta bir sosyal hizmet merkezimizi daha Yalovalıların hizmetine sunacağız. Ayrıca Altınova'da da gündüz hizmet ve engelsiz yaşam merkezimizin projelerini çok kısa bir süre içinde başlatıyoruz" dedi.

ANNELERE 5 YIL SÜRECEK DESTEK

Bakan Göktaş, "Biz büyük bir aileyiz. Türkiye ailesiyiz. ve bu aileyi güçlü kılmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanında ailemizi güçlü kılmak, dirençli kılmak, her türlü riskten, tehditten korumak ve değerlerimizi sahip çıkmak adına aslında bu yıl bizim için çok çok önemli. Hedefimiz, aileyi güçlü bir toplumun özü haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir. ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Önümüzdeki 10 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti. 2026-2035 dönemini. Bunu teşkilatlarımızla, siz kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla inşallah gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aile bizim dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz ailelerimizle güçlüyüz. Ailelerimizle daha dirençliyiz. Ailelerimizden güç alarak, yaşadığımız hayatın bize bazen yaşattığı sınamalardan daha güçlü çıkıyoruz. O yüzden biz ailemize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aile Yılı'nda çok güzel çalışmalara imza attık. Özellikle evlenecek gençlere destek olduk. Diğer yandan yeni doğum yapmış annelerimize tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da destek oluyoruz. Bu yıl ilk doğum yapan ailelere bir desteğimiz oldu. İkinci, üçüncü doğum yapan ailelere ise 5 yıl sürecek olan aylık bir desteğimiz var" diye konuştu.

'TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları söyledi: "Ülkemizi, barışın egemen olduğu güzel yarınlara taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla, devletimizin kararlılığı ve teşkilatımızın samimi gayretleriyle, terörden uzak, güvenli bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek. ve biz, bu büyük davanın yol arkadaşları olarak her zaman olduğu gibi yine omuz omuza, el ele, gönül gönüle çalışmaya ve bu güçlü hedefi oluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesine eser kazandırmaya devam edeceğiz. Sadece bugüne değil, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin çocuklarına, bu ülkenin güzel insanlarına hizmet etmek gönülden yaptığımız çalışmalardır. Dolayısıyla hem gönül çalışması hem sizlerin vefakar, cefakar çalışmalarıyla inşallah memleketimizin dört bir yanında güzel eserlerle, güzel çalışmalarla, terörde arındırılmış bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz her bir vatandaşımızın huzurunu, refahını, mutluluğunu önceliğimiz olarak biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler ve vizyon doğrultusunda hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü aile yapısını koruyacak, sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve Türkiye'nin yüz yılını el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Sadece Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değil, bütün bakanlıklarımızın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda çok güzel hizmet ve eserleri var. Biz bunları anlatmaya ve yenilerini inşa etmeye, eser üstüne eser koymaya devam edeceğiz. Özellikle terörden arındırılmış Türkiye'de el birliğiyle, el ele, gönül gönüle daha güzel hizmetler yapacağız. Bu kutlu yolda, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Gayretimizi bereketlendirsin."