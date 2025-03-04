Bakan Göktaş: İftar Sofraları Değerlerimizi Aktarıyor

Politika

Bakan Göktaş: "İftar sofraları değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarıyor"

KIRŞEHİR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de katıldığı iftar programında, iftar sofralarının kültürel değerlerin ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kırşehir Valiliği ziyaretiyle programına başlayan Bakan Özdemir Göktaş, şehir aileleri, huzur evi sakinleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Bakan Göktaş, "Ailelerimizle bir araya geldiğimiz bu sofralarla geleneklerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarıyoruz. Bu birliktelikler aile yapımızı ve değerlerimizi daha da güçlendiriyor" dedi.

13 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonunu, evlilik kredisini yaygınlaştırdıklarını aktaran Bakan Göktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yıl 2025 Aile Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda, aileyi güçlendiren çalışmalarımıza hız kazandırdık. Ailenin önemini yeniden hatırlatmak, aileyi karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumak için çalışıyoruz. Aile bireyleri arasındaki dayanışmayı, kuşaklar arası bağları güçlendirecek faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşvikler devam ediyor."

Bakan Göktaş, Kırşehir'de Aile ve Gençlik Fonunu, evlilik kredisine katılım sayısının 103 olduğunu belirtti.