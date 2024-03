Politika

Bakan Göktaş: "Kadınlarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakan Göktaş, Adana'da kadınlarla buluştu

"Kozan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapım çalışmalarını nisanda başlatacağız"

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'da tarihi Taş Köprü'de düzenlenen "Kadın Buluşması Programı"na katıldı.

Adana'nın, güçlü ve çalışkan kadınların şehri olduğunu dile getiren Göktaş, "Çukurova'nın bereketli topraklarında, sanayisinden çıkan her üründe, sokaklarında koşan çocuklarında Adana'nın kadınlarının göz nuru, alın teri, emeği var. Biz, bu emeğin hak ettiği karşılığı Adana'da görmek istiyoruz. Kadınların, bu şehrin geleceği adına alınan kararlarda daha fazla söz hakkı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınların güçlü olmasının güçlü Türkiye anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir ve kıymetlidir. Bu anlamda kadınları güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sonucunda kadınların hayatın her alanında eşit imkan ve fırsatlara sahip olduğunu kaydeden Göktaş, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için son 22 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçeceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bugün Türkiye'de kadınlar hayatın her alanında eşit imkanlara ve fırsatlara sahipse bu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun bir sonucudur. Son 22 yılda kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 36'ya çıkardık. 12. Kalkınma Planımızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca finansman ve danışmanlık hizmetleriyle pek çok kadının kendi işini kurmasına, doğum ve evlenme yardımlarıyla destek olduk. Her türlü şiddete karşı aldığımız önleyici tedbirlerle kadını daha da güçlü kıldık. Önümüzdeki dönemde kadınları hayatın her alanında daha güçlendirmek için yeni düzenlemeler ve yeni uygulamalar hayata geçireceğiz. Bu çerçevede esnek ve uzaktan çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler gibi uygulamalara yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu hedeflerimizi tek tek hayata geçirdiğimiz zaman kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınların gücünün, milletin hak ettiği hizmetlere kavuşmasına değerli katkılar sunduğunu söyleyerek, "Şimdi Adana'nın güçlü kadınlarını daha da güçlendirme zamanı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir, 'Adana'mızı kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz.' diyor. Başkanımızın bu sözü ve bizi heyecanlandıran 'kadın dostu belediyecilik' anlayışı, bu hedefimizi gerçekleştirmede büyük rol oynayacak" diye konuştu.

Göktaş, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in kente 5 yılda 100 kreş kazandırma sözünün olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Her mahallemizde kadınların iş ve sosyal hayatına destek olacak bu değerli yatırımın takipçisi ve destekçisi olacağız. Bunun yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık gibi birçok alanda Adana'nın kadınlarına destek olduğunu gösteren projeleri var. Başkanımız, kadınlara yönelik spor salonları, yaşam alanları içeren tesislerle Adana'da sosyal hayatı canlandıracak eserler kazandıracak. Eğitim ve mesleki kurslarla meslek kazandırma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli adımlar atacak. Yüreğir'de çok güzel hizmetlere imza attı, şimdi sıra Adana'da. Fatih Mehmet Kocaispir Başkanı'mız da 'Adana, kadınların gücüyle güzelleşecek.' diyor. İnşallah Adana'yı kadınların desteğiyle gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Adanalı kadınların emeğiyle, çabasıyla Adana kazanacak, şehrimizi geleceğe taşıyacağız."

Bakan Göktaş, kente Kozan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kazandırılacağı müjdesini vererek, "Merkezimizin yapım çalışmalarını nisanda inşallah başlatacağız. Bu merkez tamamlandığı zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gönül rahatlığıyla destek bulacakları bir kuruluşu Adana'mıza kazandırmış olacağız. Ben şimdiden Adana için, Adanalı kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının ardından tarihi Taş Köprü'de halay çeken kadınlara alkış tutarak eşlik etti.