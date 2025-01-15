Bakan Göktaş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Sosyal Politikalar Üzerine Görüştü

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile aile destek mekanizmaları, sosyal politikalar ve hizmetler başta olmak üzere birçok alanda müşterek çalışmalarımızı derinleştirme konusundaki kararlılığımızı vurguladık. Ortak değerimiz olan aileyi koruyarak geleceğe taşımak ve daha güçlü bir KKTC'yi tesis etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverlikleri için Sayın Başbakana teşekkür ediyorum" dedi.