Bakan Göktaş: Orman yangınlarının ardından 12 milyon 260 bin TL destek sağladık - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Orman yangınlarının ardından 12 milyon 260 bin TL destek sağladık

Bakan Göktaş: Orman yangınlarının ardından 12 milyon 260 bin TL destek sağladık
05.07.2025 14:01
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Bakanlık olarak afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlıca harekete geçtik ve orman yangınlarının ardından 12 milyon 260 bin TL destek sağladık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret kapsamında Ardahan'a geldi. Bakan Göktaş, Ardahan Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, Ülke genelinde meydana gelen orman yangınları ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek, " Bilecik, İzmir, Hatay'da meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Bakanlık olarak afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için hızlıca harekete geçtik. Bu kapsamda Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay'a da 5 milyon lira olmak üzere toplam 12 milyon 260 bin lira destek aktardık. 108 personel, 25 araçla 744 vatandaşımıza psikosoyal destek sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Afet'in ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Her hanenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. ve şehit düşen orman kahramanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi her türlü felaketten, Afet'ten muhafaza eylesin" dedi.

Bakan Göktaş, "'Biz büyük Türkiye için çalışıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimizi büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız için hizmetin kapsamını her geçen gün genişletiyor ve niteliklendiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ve Ardahanlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamayı sürdüreceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Orman yangınlarının ardından 12 milyon 260 bin TL destek sağladık - Son Dakika

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