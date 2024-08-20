Politika

Bakan Göktaş: "Şehrimizde bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz"

MARDİN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Aile Sosyal Destek Programı'mızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana 150 bin hanemize ulaştı. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız 'Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 30 bin kişi faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Mardin'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin Valiliğinde açıklamalarda bulundu. Yürüttükleri çalışmaları istişare etmek, bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret etmek için Mardin'de olduklarını belirten Bakan Göktaş, geride bırakılan 23 yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı liderliğinde ülkeyi her alanda güçlü ve öncü kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" ilkesi doğrultusunda vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bakanlık olarak ortaya koyacağımız hizmetlerin, öncelikle toplumsal huzur ve refaha katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda başta istihdam olmak üzere sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların daha da güçlenmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Şehirlerimizde bulunan sosyal hizmet merkezlerimizle kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere hizmet ediyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Mardin'de de vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek pek çok projeye imza attık, pek çok hizmeti hayata geçirdik. Şu an, şehrimizde bulunan 5 Sosyal Hizmet Merkezimizle Mardinli vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

Yapılan programdan binlerce kişinin faydalandığını aktaran Bakan Göktaş, "'Aile Sosyal Destek Programı'mızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana 150 bin hanemize ulaştı. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız 'Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 30 bin kişi faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri' ile 2018'den bu yana 539 kadına destek olduk. Mardin'de, 6 çocuk evinde, 1 çocuk evleri sitesinde ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde toplam 115 çocuğumuza güven içinde bakım hizmeti sunuyoruz. 'Sosyal Ekonomik Destek Programı'mızla ailesi yanında destek sağladığımız çocuk sayımız ise 2 bin 560'dır. Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren 308 milyon lira tahsis ettik. Şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla 99 bin haneye ulaştık. Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata aktif katılımları da bizler için önemli konulardan birisi. Bu nedenle engelli ve yaşlılarımız için özel politikalar, önemli projeler yürütüyoruz" dedi.

"2006 yılından bu yana 2,7 milyar lira ödenek ayırdık"

Şu an Mardin'de 1 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 35 engelli vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın bakımlarının evde yapılmasına özellikle büyük önem gösteriyoruz. Bu doğrultuda 'Evde Bakım Yardımı'ndan bugüne kadar Mardin'de yaklaşık 12 bin vatandaşımız faydalandı. Bu kapsamda 2006 yılından bu yana 2,7 milyar lira ödenek ayırdık. Bakanlık olarak bizler, çalışma alanımız olan engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Bugünkü programımız vesilesiyle de başlatacağımız yeni bir çalışmayı da Mardinlilerle paylaşmak isterim. Mardin'de korumamız altında olan çocuklarımız için bir çocuk evi sitesi yapmak üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuklarımızın aile sıcaklığında büyüyecekleri yeni bir yaşam alanını Mardin'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Mardin için, ülke için, her bir vatandaşın huzur ve refahı için çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Mardin, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini büyük bir içtenlikle ağırlayan kadim şehirlerimizden birisi. Bizler de Mardin'in güzelliklerine sahip çıkmak, değerine değer katmak için kıymetli valimizle, milletvekillerimizle elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla Mardin'e hizmet etmeye, geleceğine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Şehrimizin her alanda gelişebilmesi için daha nice güzel projelere imza atacağız. Bunu kıymetli Mardinlilerle el ele vererek yapacağız, gönül birliğiyle yapacağız" şeklinde konuştu.