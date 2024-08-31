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Bakan Göktaş'tan Çanakkale Valiliği'ne ziyaret

ÇANAKKALE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Vali Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından karşılanan Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün ve 27. dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'da ziyarette hazır bulundu.