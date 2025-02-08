Bakan Göktaş'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir.

08.02.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir, yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacaklar, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler.' Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir."

Türkiye için çözümün, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti'nin tesis edilmesiyle mümkün olduğunu belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düşünceden ve mücadeleden asla taviz vermezken, su götürmez bir hakikati inkar edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası İlişkiler, Politika, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.