Bakan Göktaş'tan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Bazı adımlarımız görünmüyor olabilir, yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ancak bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç mahcup olacaklar, rezil olacaklar, tarih önünde nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler.' Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal ve uluslararası her platformda kimsenin dile getirmeye cesaret edemediği gerçekleri en açık ve cesur şekilde ifade ederek Filistin davasına sahip çıkan tek liderdir."

Türkiye için çözümün, 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti'nin tesis edilmesiyle mümkün olduğunu belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu düşünceden ve mücadeleden asla taviz vermezken, su götürmez bir hakikati inkar edenler ise samimiyetsiz ve basiretsizdir." değerlendirmesinde bulundu.