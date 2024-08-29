Bakan Göktaş'tan Hakkarili kadınlara Karadeniz turu sözü - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş'tan Hakkarili kadınlara Karadeniz turu sözü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkarili kadınların Karadeniz turu isteğini yerine getireceğini açıkladı. Bakan Göktaş, Hakkari'deki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

29.08.2024 23:08
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Bakan Göktaş'tan Hakkarili kadınlara Karadeniz turu sözü

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşadıkları şehrin dışında da iller görmek istediklerini belirten Hakkarili kadınların Karadeniz turu isteğinin yerine getirilmesi talimatı verdi.

Bakan Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap atölyesini gezen ve buradaki kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, bir yağlı boya resminin son bölümünü tamamladı.

Ardından el nakışı kursundaki kadınlarla bir araya gelen Göktaş, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından inceledi. Kadınlarla da sohbet eden Göktaş'a kursiyerler sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti. Kurslarda güzel vakit geçirdiklerini, ADEM'deki kreşlerde çocukları vakit geçirirken kendileri de yeni el becerileri geliştirdiklerini belirten kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ettiklerini de ifade etti.

Bakan Göktaş, daha sonra pastacılık atölyesindeki kadınlarla buluştu. Onlarla kurabiye yapan Göktaş'a kadınlar, sunulan imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Bazı kursiyerlerin Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz bölgesini görmek istediklerini belirtmesi üzerine Bakan Göktaş, kadınlar için kültürel bir gezi düzenlenmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik de kadın kursiyerler için Karadeniz gezisi düzenleyeceklerini belirtti. Yüksekova'da iki Aile Destek Merkezinin bulunduğunu, kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden bir tane daha açılması yönünde gelen talep üzerine de Bakan Göktaş, yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Hakkarili kadınlara Karadeniz turu sözü - Son Dakika

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