Bakan Göktaş'tan KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'e Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş'tan KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'e Ziyaret

Bakan Göktaş\'tan KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler\'e Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Görüşmede Aile Yılı çalışmaları ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

15.01.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Göktaş açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler'i ziyaret ederek, Aile Yılı çalışmalarımız ve KKTC ile güçlü iş birliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Dayanışma ruhu çerçevesinde, ortak geleceğimizi daha da aydınlatacak ve Türkiye ile KKTC'nin kardeşlik bağlarını güçlendirerek koruyacağız. Nazik ev sahipliği için Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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