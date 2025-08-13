Bakan Göktaş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Göktaş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

13.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' buluşmaları kapsamında Karabük'te şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası' buluşmaları kapsamında Karabük'te şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir dizi ziyaret için bulunduğu Karabük'te şehit aileleriyle 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda buluşan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, ailelerle yakından ilgilendi.

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, "Burada özellikle vurgulamak isterim ki hiçbir şekilde bu süreçte herhangi bir pazarlık, şehitlerimizin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve bizlerin buna asla fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız" değerlendirmesinde bulundu.

'SİZ BU SÜRECİN MİMARISINIZ'

Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirten Göktaş, "Bu süreç sizlerle beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Sizler olmadan olmaz. Siz bu sürecin mimarısınız. Siz bu süreçten ayrı değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bütün ülke, barış, huzur, kardeşlik, dayanışma ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Biz istiyoruz ki yıllarca bu topraklar üzerinde oluşturulan hesaplar artık son bulsun. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evlat baba hasretiyle yanmasın. Hiçbir eş ben bundan sonra ne olacağım diye ağlamasın. Her daim yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugün de yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Karabük, Türkiye, Aile, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

10:19
Osmaniye’de orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi 1 işçi şehit oldu, 1 yaralı var.
Osmaniye'de orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi! 1 işçi şehit oldu, 1 yaralı var.
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 10:30:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.