Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye süreci birlik ve beraberliği güçlendirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye süreci, geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye sizlerle beraber yürüyeceğiz" dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Göktaş, 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugünlere şehitlerin kahramanlıkları ve gazilerin cesareti sayesinde geldiğini belirterek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelmeyi vazife bildiklerini ve vefa olarak gördüklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malazgirt'te bulunduklarını hatırlatan Göktaş, Muş'un ve bölgenin Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, Muşlu vatandaşların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında güçlü bir şekilde durduğunu ifade etti.

"Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik"

Terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Göktaş, süreç kapsamında ailelerle ve temsilci kuruluşlarla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan komisyonda da şehit aileleri ve gazileri temsil eden derneklerle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, "Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik" diye konuştu.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şehit yakınları ve gazilere yönelik çok sayıda çalışmaya öncülük ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu kahramanlıkların bedeli ödenemez ve hiçbir makam bir şehitlik makamına eş tutulamaz" ifadelerini kullandı.

"Terör ailenin huzurunu hedef aldı"

Terörün ailelerin ve toplumun huzuruna büyük zarar verdiğini belirten Göktaş, yarım asırlık terör sürecinde çok ağır bedeller ödendiğini aktardı. Göktaş, "Yarım asırlık terör, ailenin huzurunu, mahallenin huzurunu, ilin huzurunu ve Türkiye'nin huzurunu hedef almıştır. Aileler parçalandı, evlatlarımız babasız kaldı, annelerimiz evlatlarını toprağa verdi" açıklamasında bulundu.

Şehit ailelerinin yaşadığı acının hiçbir şeyle telafi edilemeyeceğini vurgulayan Göktaş, "O ateşi hiçbir şey söndüremez ve evlat acısının hiçbir şey yerini dolduramaz" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin temel amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün son bulduğu, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, hiçbir hanenin artık huzursuz olmadığı, Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için yürüttüğümüz çok kıymetli bir adımdır. Milletimizin hayali, terörün olmadığı bir Türkiye'de evlatlarımızı yetiştirmek. Bundan sonraki süreçte de inşallah terörün olmadığı, huzurun hakim olduğu, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin istihdamla güçlendiği, ülkemizin üretim gücüyle daha fazla büyüdüğü bir Türkiye kurmak istiyoruz."

"Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik pek çok iyileştirme yaptık"

Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanun düzenlemesiyle terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan erlerin durumunda da iyileştirme yapıldığını belirterek, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik pek çok iyileştirme yaptık. 9 bine yakın er gazimizin durumunu iyileştirdik. Bugün itibarıyla başvurular e-Devlet üzerinden başlayacak. 2002 yılında şehit yakını atamamız 5 bin 500 iken bugün bu rakam 53 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Göktaş, konuşmasının sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerden bin kere Allah razı olsun. Çünkü bugün bu süreçteysek sizler sayesinde buradayız ve sizlerle beraber yol yürüyoruz. Sizlerin duasıyla bugünlere geldik, bundan sonraki süreçte de her daim yan yana olacağız, birlikte olacağız ve birlikte Terörsüz Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.