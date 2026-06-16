Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye Sürecini Başlattık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Ülkemizi kalıcı bir şekilde terör zincirinden kurtarmak istiyoruz. Çocuklarımız için geleceğimizin daha huzurlu, daha müreffeh, barışın hakim olduğu bir süreç olmasını istiyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşan Babalar Günü öncesinde şehit babaları, gaziler ve aileleriyle, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Kahraman Yetiştiren Babalar' programında konuştu. Vatan sevgisinin aile içinde öğretildiğini söyleyen Göktaş, "O vatan sevgisini, o bayrak aşkını sizler aşılıyorsunuz. Sizler aşıladınız. Hepimizin sizlere sonsuz şükranları var. Siz şehitlerimizin, gazilerimizin babaları, aileleri; bizim için her daim yeriniz müstesnadır. Hepinizin yeri bizler için ayrı. Nice kahramanlık aslında ailede başlar. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve bu millet için canını feda etmek, bunların hepsi ailede öğretilir. Biz bunu hem Malazgirt'te, Sakarya'da, Dumlupınar'da gittiğimiz her yerde, tarihimizin her anında da yaşadık" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZE EMANETTİR'

Bugün gelinen süreçte şehit yakınları ve gazilerin her daim devletin yanında durduğunu belirten Bakan Göktaş, "Sizler hamdolsun her daim devletin yanında duran, devletin de her daim sizin yanınızda durduğu emanetlersiniz. Gazilerimizin onuru, milletimizin onurudur. Şehit aileleri ve gazilerimiz ise milletimize emanettir. Biz her daim şehit yakınları ve gazilerimizin taleplerini yakından dinliyoruz. Özellikle ihtiyaçları yerinde değerlendirmek açısından hem anında hem de sonraki süreçlerde Bakanlık olarak biz, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kaymakamlarımız, İl Müdürlüklerimizle her zaman yanınızdayız. Sivil toplum kuruluşlarımıza da bu kapsamda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da her daim sizlerin taleplerini iletme noktasında, hassasiyetlerinizi iletme noktasında sizlerin sesi. Diğer yandan yaşanan sorunlarla ilgili veya iyileştirmelerle ilgili devletimiz önemli düzenlemeler hayata geçirdi. Biliyorsunuz son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli hizmetler hayata geçirdik" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ORTAK GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR'

Konuşmasının devamında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Göktaş, "Bu artık bir güvenlik meselesi. Biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında nice çatışmalar, nice zorluklar yaşanıyor. Bugün bir Terörsüz Türkiye sürecinde ülkemiz için stratejik ve kilit bir noktadayız. Bunu hemen yanı başımızda görüyoruz. ve bu sürecin ne kadar kritik bir süreç olduğunu bunu da sizlerle başarabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu hususta da gerekli çalışmalar yapıldı. Meclisimizin bünyesinde bir komisyon çalışması oldu; sivil toplum kuruluşlarımız geldi, gazilerimiz geldi, çeşitli uzmanlar geldi, orada dinlendi. Terörsüz Türkiye süreci bizim ortak geleceğimizin de teminatı. Ülkemizi kalıcı bir şekilde terör zincirinden kurtarmak istiyoruz. Toplumsal iyileşme ve yeniden inşa sürecini de el birliğiyle inşallah başaracağız. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın bu istikrara ihtiyacı var. Artık bu süreçte kan dökülsün istemiyoruz. Çocuklarımız için geleceğimizin daha huzurlu, daha müreffeh, barışın hakim olduğu bir süreç olmasını istiyoruz. Birliğin ve kardeşliğin teminatı ise sizlersiniz. Biz ödenen bedelleri asla unutmuyoruz. Onun her zaman hafızamızda yeri var. ve hiçbir şekilde ne şehitlerimizin ne de gazilerimizin aziz hatırasına zarar verecek hiçbir şeye fırsat vermeyeceğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Gençler, kardeşlik ikliminde büyüyecek. Biz yaşanan acıları unutmuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu sürecin huzurla, sükunetle yürütülmesi bizler için çok değerli." dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,