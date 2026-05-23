Bakan Göktaş: 486 huzurevinde 30 bin 279 yaşlıya bakım hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gemerek Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'de 486 kamu ve özel huzurevinde 30 bin 279 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandığını açıkladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan 50 kişi kapasiteli Gemerek Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış törenine Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri diğer yetkililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Göktaş, yaşlılara yapılan yatırımı Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Bizim için yaşlılarımıza sahip çıkmak, sadece bir hizmet başlığı değil. Bir millet olarak, kim olduğumuzun da göstergesi. Nasıl ki gençlerimizi geleceğe tohum olarak görüyorsak, büyüklerimizi de tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan kılavuzlar olarak görüyoruz. Çünkü biz, büyükleriyle bereket bulan, onların hayır duasına tutunan, aileyi ve dayanışmayı güçlü tutan bir milletiz. Devlet dediğimiz yapı da tam olarak bunun için var. Vatandaşının zor gününde yanında olmak, yaşlısına güvenli bir hayat sunmak, ailelerine destek sağlamak ve kimseyi yalnız bırakmamak için var. Bizim sosyal devlet anlayışımızın özünde de bu var. Bu doğrultuda, büyüklerimiz için hayata geçirdiğimiz her bir hizmeti, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz." Dedi.

"Büyüklerimizin eşsiz mirasına sahip çıkıyoruz"

Göktaş, Köklerimizi de, özümüzü de unutmayarak; büyüklerin eşsiz mirasına sahip çıktıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyüklerimizin huzuru, ailelerimizin refahı ve milletimizin esenliği için çalışıyoruz. Bu kapsamda, büyüklerimize sunduğumuz hizmetleri; aktif ve sağlıklı yaşlanmayı esas alan, sosyal katılımı ve güvenli yaşamı destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Hedefimiz net. Her daim yanlarında olmaya, her bir öğüdünden faydalanmaya gayret ettiğimiz çınarlarımıza daha konforlu imkanlar sunmak, refah içinde yaşamalarını sağlamak. 2002'de böyleydi, bugün de böyle. Aradan geçen uzun yıllara, edinilen köklü kazanımlara aldırmadan ilk günkü heyecanla çalışıyoruz. Kökümüzü de, özümüzü de unutmuyor; büyüklerimizin eşsiz mirasına sahip çıkıyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz Ulusal Vefa Programıyla 81 ilimizde, yaşlılarımıza kendi evlerinde, gündelik ihtiyaçları için destek oluyoruz. Bu kapsamda, Sivas'ta 1.480 vatandaşımıza vefa hizmeti sunuyoruz. Diğer yandan, evde bakım yardımlarıyla bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ailelerinin yanında destekliyoruz" dedi.

"Sivas'a 632 milyon TL kaynak"

Göktaş, geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Sivas'a 632 milyon lira kaynak aktarıldığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl, Evde Bakım Yardımı için sadece Sivas'a 632 milyon lira kaynak aktardık. Evde Bakım Yardımıyla Sivas'ta bu ay, 4.615 vatandaşımıza toplam 63 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer yandan, gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle, büyüklerimize gün içinde güvenle vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyoruz" dedi.

"486 huzur evinde 30 bin 279 yaşlı bakım görüyor"

Göktaş, Türkiye'de 486 kamu ve özel huzurevinde 30 bin 279 yaşlının yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalandığının altını çizerek, "Bugün, Türkiye'de 486 kamu ve özel huzurevinde 30.279 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Sivas'ta ise halihazırda 3 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 132 yaşlımıza sıcak bir yuva sunuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni huzurevimiz ile, bu güzel şehirdeki hizmet zincirimize bir halka daha ekliyoruz. Bu huzurevi, büyüklerimizin kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissedecekleri bir yaşam alanı olacak. Yaşlı dostu mimarisiyle ve güler yüzlü çalışanlarıyla, büyüklerimize sıcak bir yuva olacak. Ayrıca büyüklerimiz, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerinden de yararlanacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatla bağlarını daha da güçlendirecekler" şeklinde konuştu.

"Büyüklerimizin hayır duasını kazanç biliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, büyüklerin hayır duasını kazanç bildiklerini hatırlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı. "Hepimiz, yaş aldıkça yanımızda güveneceğimiz bir el, kapımızı çalan bir dost, halimizi hatırımızı soran bir ses olsun isteriz. Bizim görevimiz de büyüklerimize bu güven duygusunu hissettirmek. Bugün Gemerek'te açtığımız bu huzurevi, tam da bu anlayışla hizmet verecek. Büyüklerimiz, her ihtiyaçlarında; devletimizin desteğini, çalışanlarımızın ilgisini ve milletimizin vefasını yanlarında hissedecek. Biz, dün olduğu gibi bugün de büyüklerimizin hayır duasını en büyük kazanç biliyoruz. Onların huzuru, sağlığı ve mutluluğu için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken, kıymetli çınarlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Yürüdüğümüz yolları sizler açtınız; bizleri bugünlere sizler taşıdınız. Türkiye Yüzyılı'nın pusulası da yarınlarımızın ilham kaynağı da sizler olacaksınız. Bu anlamlı hizmetin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" - SİVAS