Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Bakan Güler, havalimanında Tümgeneral Ahmad Ali Mohamed Bisho, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Türkiye'nin Abu Dabi Askeri Ataşesi Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin tarafından karşılandı. - ABU DABİ
Son Dakika › Politika › Bakan Güler BAE'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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