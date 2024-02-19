Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Mohamed'i Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

19.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Mohamed'i Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, Cibuti Savunma Bakanı Mohamed, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Mohamed, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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