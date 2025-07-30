MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'yı, Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşıladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemize gelen Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Brice Clotaire Oligui Nguema'yı Esenboğa Havalimanı'nda askeri törenle karşıladı" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Güler, Gabon Cumhurbaşkanı Nguema'yı Askeri Törenle Karşıladı - Son Dakika
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