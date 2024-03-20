Bakan Güler: "Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti" - Son Dakika
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Politika

Bakan Güler: "Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olarak kabul ettiğini söyledi. Bakan Güler, bu durumun Türkiye için sevindirici olduğunu belirtti ve Irak yönetimiyle ortak çalışmalar yapacaklarını ve ortak harekat merkezi kuracaklarını ifade etti.

20.03.2024 21:28
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Bakan Güler: "Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti"

KAHRAMANMARAŞ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Bağdat'a gittiğimizde Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey" dedi.

Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, "Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.

Irak hükümeti tarafından PKK'nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, "Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat'a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey. Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak." diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Güler: 'Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti' - Son Dakika

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