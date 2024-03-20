Bakan Güler: "Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti"
KAHRAMANMARAŞ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Irak Bağdat'a gittiğimizde Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey" dedi.
Kahramanmaraş'taki şehit aileleri ile düzenlenecek iftar programına katılmak için şehre gelen Bakan Güler, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Güler, "Türkiye her bakımdan güçlü olma mecburiyetimiz var" dedi.
Irak hükümeti tarafından PKK'nın yasaklı örgüt kabul edildiğini ifade eden Bakan Güler, "Biz PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıldır Irak yönetimi bu örgütlere ne bir terör örgütü diyebildiler, ne de bunu yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve hiç rahatsızlık duymuyorlar. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık Ankara'da görüşmede bu konunun üzerinde duruldu. Irak Bağdat'a gittiğimizde de Irak yönetimi PKK'yı yasaklandığını ve terör örgütü olduğunu kabul etti bu bizim için sevindirici bir şey. Irak yönetimi ile de ortak çalışmalarımız olacak ve ortak harekat merkezimiz olacak." diye konuştu
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer ile görüştükten sonra kent meydanında esnafı ziyaret etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılığa vurgu yaparak, yılbaşından bu yana 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Güler, şehit aileleri, gazi ve aileleriyle iftarda bir araya gelerek, depremzedelere yardım çalışmalarını da anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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