Bakan Güler Kıbrıs Başbakanıyla Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.