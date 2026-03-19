Bakan Güler: Krizler, caydırıcı askeri gücün hayati olduğunu ortaya koyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dayanışma ruhumuzu güçlendiren müstesna günlerden biri olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; köklü tarihimizden süzülüp gelen milli ve manevi değerlerimizin yeniden hatırlandığı, kardeşliğimizin daha da kuvvetlendiği anlamlı zamanlardır. Bu mübarek bayramın; ülkemize, asil milletimize ve Milli Savunma Bakanlığı ailesinin tüm seçkin mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor; bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum. İçinde bulunduğumuz dönem, küresel ve bölgesel ölçekte belirsizliklerin arttığı, çatışmaların derinleştiği ve güvenlik dengelerinin hızla değiştiği bir süreçtir. Güney coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yaşanan krizler; güçlü bir devlet olmanın ve caydırıcı bir askeri güce sahip bulunmanın ne denli hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilinçle kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini artırmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz" dedi.

'GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACIDIR'

Güler, mesajının devamında şunları kaydetti: "Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı ileri teknoloji imkan ve kabiliyetlerle her geçen gün daha da güçlenen şanlı ordumuz, köklü tarihimizden ve asil milletimizden aldığı güçle, hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerimizde ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sağlayan faaliyetlere kadar geniş bir alanda yoğun ve etkin bir şekilde görevlerini başarıyla icra etmektedir. Hiç şüphesiz bugün milletçe huzur içinde bayram idrak edebiliyorsak bunda en büyük pay; vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve fedakarlıklarıyla tarihimize altın harflerle yazılan kahraman gazilerimize aittir. Onların ortaya koydukları eşsiz cesaret, sarsılmaz irade ve vatan sevgisi bizler için en büyük ilham kaynağıdır. Gazilerimiz ile şehit ve gazilerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri de her zaman başımızın tacıdır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda; daha güçlü, etkin ve caydırıcı bir Türk Silahlı Kuvvetleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bu süreçte, nice bayramların huzur içerisinde yaşanabilmesi için kendisine tevdi edilen tüm vazifeleri; azim, kararlılık ve fedakarlıkla yerine getiren siz kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın gözlerinden öpüyor; hepinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı en huzurlu şekilde geçirmesini temenni ediyor; bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı
Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu Ünlü kuyumcu evinde korkunç halde bulundu

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:51:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.