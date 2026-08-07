Bakan Gürlek Iğdır'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Bakan Gürlek Iğdır'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Gürlek Iğdır\'da Ziyaretlerde Bulundu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da çeşitli ziyaretler ve toplantılar gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Gürlek, Iğdır Adliyesi'ni ziyaret etti, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede'den bilgi aldı.

Ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Gürlek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Gürlek, daha sonra Alagöz Holding Iğdır Fk Tesisleri'nde "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek Iğdır'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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