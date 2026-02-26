Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay - Son Dakika
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar\'la ilgili çarpıcı detay
26.02.2026 13:16  Güncelleme: 13:36
Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı canlı yayında, cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ay içinde 292 avukatın ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan Gürlek "292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör ve örgütlü suçlardan tutuklu bulunanların avukat görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edildiğini belirterek bazı avukatların örgüt içinde "kurye" gibi kullanıldığı iddialarına işaret etti.

"292 AVUKAT SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİ NEDEN ZİYARET EDER?"

Gürlek, NTV canlı yayınında yaptığı konuşmada, bu yüksek ziyaret sayısının normal mesleki görüşmenin çok ötesinde olduğunu söyledi. "Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini neden ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, bazı avukatların örgüt liderinin talimatlarını dışarıya ilettiğini ve tutukluların moralini güçlendirme adına "itirafçı olmayın" gibi mesajları ilettiğini iddia etti.

"BAKANLIK OLARAK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Gürlek sözlerine, örgüt içi talimat iletimi ve itirafçı olmayı engelleme gibi süreçlere yönelik baskı iddialarını da ekledi. Bakanlık olarak bu durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, kurye avukat diye tanımladığı kişilerle ilgili yeni bir yasal düzenleme planladıklarını söyledi. Bu düzenlemenin mahkeme kararı ve maddi delil şartına bağlanacağı bildirildi.

Bakan Gürlek, "Eğer ki bir avukat örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıdan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla dışarıdaki örgüt üyelerine moral motivasyon verdiyse gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Gürlek, yasa teklifinin savunma hakkını zedelemeden suç örgütleriyle mücadele odaklı olacağını savundu. Suç örgütleriyle mücadele ve cezaevi yönetimi tartışmaları, avukatların rolü ve hakları konusunda meslek örgütleriyle daha önce yaşanan gerilimlerle de gündeme gelmişti. Ancak Bakan Gürlek'in bu çıkışıyla bir kez daha tutuklu ziyaretleri ve örgüt içi iletişim konusu kamuoyunun odak noktası oldu.

Adnan Oktar, Akın Gürlek, Politika, Gürlek, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    sıfır güven 8 7 Yanıtla
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    süzme badem harbiden 3 7 Yanıtla
  • celal ödemiş celal ödemiş:
    Bence doğru sözler ve tespitler . Merak ettiğim İMRALI'daki kokarcaların başı için ziyarete giden avukatlar, partilileri ve diğer bukelamun olmuş siyasiler, ülkenin en başta hain ilan ettiği yere giderek ne yapmaktalar? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
