Bakan Işıkhan 1 Mayıs'ın ilk dakikalarında işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk dakikalarında görevi başındaki işçileri ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ilk dakikalarında işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, işçilerle sohbet etti. Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçiler ve emekçiler ile kutladıklarını belirtti. 1 Mayıs'ın 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını sözlerine ekledi. Bakan Işıkhan, ziyaretinin ardından Altındağ ilçesinde bir pazar yerini ziyaret ederek, burada temizlik işçileri ile buluştu. Pursaklar ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Bakan Işıkhan, bir akaryakıt istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı. - ANKARA