Bakan Işıkhan: AB fonlarıyla 1 milyar avroluk 1200 proje hayata geçirildi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün güçlü proje yönetim kapasitesi sayesinde, ülkemize tahsis edilen fonlar etkin şekilde kullanılmıştır. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar avroluk finansman ile ülkemizin 75 ilinde 1200'ün üzerinde proje uygulanmış ve bir milyon 200 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bir otelin toplantı salonunda düzenlenen 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı' kapsamında düzenlenen 'Mardin Deneyim Paylaşımı Etkinliği'ne katıldı. Programa ayrıca Vali Tuncay Akkoyun, AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Jürgis Vılcınskas, Estonya Büyükeçisi Väino Reinart, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, İrlanda Büyükelçi Vekili Daniel Lowe, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İsveç Büyükelçisi Louise Morsing, Lüksemburg Büyükelçisi Dainel da Cruz, Macaristan Büyükelçiliği Müsteşarı Valeria Kisci, Malta Büyükelçisi Marissa Farrugia, Polonya Büyükelçisi Maciej lang ile davetliler katılım gösterdi.

'MARDİN, ÇEŞİTLİLİK İÇİNDE BİRLİK ANLAYIŞININ DOĞAL BİR PARÇASIDIR'

Programda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki iş birliğinin kültürel ve tarihsel temellerine değinen akan Vedat Işıkhan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin birlikte hayata geçirdiği İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında; memleketim, medeniyetlerin buluştuğu kadim şehir Mardin'de, sizlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz üzere, Avrupa Birliği'nin bütünleşmesini en iyi ifade eden ilkelerden biri, 'Çeşitlilik İçinde Birlik' anlayışıdır. Bu yaklaşım, farklılıkların korunarak ortak bir gelecek inşa edilmesini ifade etmektedir. Aslında bu anlayış, memleketim Mardin'de yüzyıllardır hayatın doğal bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında kurulan ilişki de yalnızca kurumlar arasında yürütülen teknik bir süreç değil; aynı zamanda ortak değerler, ortak sorumluluklar ve ortak hedefler temelinde şekillenen güçlü bir iş birliğidir. 'Farklılıklarımızla güçlenmek, birlikte üretmek ve birlikte ilerlemek', işte kurduğumuz ortaklığın özü budur" diye konuştu.

'BAŞARI, HAYATLARA DOKUNAN SOMUT İNSAN HİKAYELERİDİR'

Yürütülen projelerin sadece teknik raporlardan ibaret olmadığını, asıl başarının bireylerin hayatındaki değişim olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Uzun zamandır, birlikte, istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Elbette bu sürecin teknik boyutunda, kıymetli ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmakta ve uygulanan projelerde en yüksek etkiyi elde etmek için yoğun emek harcamaktadır. Ancak biliyoruz ki bu çalışmaların gerçek değeri; sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır bir yaşamın güçlenmesine katkı sunduğu noktada ortaya çıkmaktadır. Zira bu değer, sahada karşılık bulan somut insan hikayeleriyle anlam kazanmaktadır. Bir kadının ilk kez, kendi gelirini elde etmesi, bir gencin iş hayatına adım atması, bir kız çocuğunun eğitimine devam edebilmesi, engelli bir bireyin sosyal hizmetlere erişerek hayatının değişmesi… Bizler için başarı, yalnızca raporlarda veya sunumlarda yer alan sayılardan ibaret değildir. Başarı; hayatlara dokunan, insanların yaşamında karşılık bulan ve kalıcı etkilere yol açan değişimdir" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU KÜRESEL DÖNÜŞÜMLE ÖRTÜŞÜYOR'

Dünyadaki çok boyutlu dönüşüm sürecini ve bu sürecin Türkiye'nin gelecek vizyonuyla olan uyumunu vurgulayan Işıkhan, "Bugün içinde bulunduğumuz dünya, çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, değişen demografik yapı ve yeni beceri ihtiyaçları; daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha insan odaklı sistemler kurma gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu dönüşüm aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, sosyal uyum ve nitelikli istihdamı birlikte ele alan bütüncül politikaları zorunlu kılmaktadır. Bizler bu süreci; daha güçlü, daha dengeli ve daha kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla, ortak değerler etrafında şekillenen bir gelecek inşa etmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu bağlamda, daha fazla fırsat, daha güçlü bir toplumsal yapı ve herkes için daha iyi bir yaşam yaklaşımının 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu'muzla da örtüştüğünü özellikle belirtmek isterim. Bölgemizde ve dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler karşısında Türkiye, hem Cumhuriyetimizin hem de Avrupa Birliği'nin kuruluş esaslarından olan; 'barış ve insani değerler temelinde yükselen bir dış politika' anlayışıyla, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'75 İLDE 1200'ÜN ÜZERİNDE PROJE VE 1 MİLYAR AVROLUK KAYNAK'

Bakanlığın proje yönetim kapasitesi ve fon kullanımına dair rakamsal verileri paylaşan Işıkhan, şunları söyledi:

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliği kapsamında hayata geçirilen projeler, ülkemizdeki istihdam ve eğitim alanındaki kurumsal yapıların güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamış ve ortak çalışma kültürü oluşturmuştur. Projeler, politika üretimine katkı sağlayan, ölçülebilir etkilere sahip ve sürekli öğrenme süreçlerini besleyen stratejik araçlar haline gelmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen çalışmalar da bu dönüşümün önemli taşıyıcı unsurlarından biri olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün, güçlü proje yönetim kapasitesi sayesinde, ülkemize tahsis edilen fonları etkin şekilde kullanmış ve önemli sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar Avroluk finansman ile ülkemizin 75 ilinde 1200'ün üzerinde proje uygulanmış ve bu projeler aracılığıyla bir milyon 200 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Bu projelerin oluşturduğu etki, yalnızca finansal göstergelerle sınırlı değildir. Yapılan çalışmalar, kullanılan kaynakların katlanarak toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğünü göstermektedir."

'TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL SUNMAKTADIR'

Türkiye'nin kendi dönüşümünü gerçekleştirmekle kalmayıp, örnek bir model sunduğunu ifade eden akan Vedat Işıkhan, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz bu güçlü kazanımları daha ileriye taşıma kararlılığıyla; sürdürülebilir, kapsayıcı ve yüksek etki tesis eden bir gelecek için güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu vizyon, aynı zamanda bugün ortaya koyduğumuz 'Mükemmeliyet Merkezi' yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır. Amacımız; daha güçlü kurumsal yapılar oluşturmak, daha etkili politika süreçleri geliştirmek ve sürdürülebilir sonuçlar üretmektir. Son 25 yılda Avrupa Birliği ile sürdürülen müzakere sürecinde, mevzuatımızı ve politikalarımızı hem ulusal önceliklerimiz hem de uluslararası standartlarla uyumlu şekilde geliştirmeye gayret ettik. Bu çerçevede yalnızca mevcut fonları etkin şekilde yönetmekle kalmadık; aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirmeye, uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmeye ve yenilikçi proje modelleri oluşturmaya da odaklandık. Türkiye'nin bu alanlarda yalnızca kendi dönüşümünü gerçekleştiren bir ülke değil; aynı zamanda örnek bir model sunan bir ülke olduğuna inanıyoruz."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,