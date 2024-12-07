Politika

Bakan Işıkhan, AK Parti Bingöl 8. Olağan Kongresine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"AK Parti demek değişim demek, gelişim demek, yenilik demektir"

BİNGÖL - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Bingöl 8. Olağan Kongresine katıldı.

Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Bingöl 8. Olağan Kongresine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı bağlantı yaparak salonda bulunanlara seslendi ve Bingöl'ün her daim AK Parti'ye en güçlü desteği sunan il olduğunu, bununla gurur duyduklarını ve Bingöl'ün kalplerinde özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Daha sonra konuşan Bakan Işıkhan, bugün inşallah bir şölen havasında il kongresini gerçekleştireceklerini söyledi. Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde ekim ayında başlayan ilçe kongreleri artık tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ilk kongreyle birlikte il kongreleri süreci başlamış oldu. İnanıyorum ki bu dönem, her yenilenme sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkmayı kendine şiar edinmiş partimiz adına yeni hedeflerin, yeni hizmetlerin ve yeni başarıların da işaret fişeği olacaktır. Kongremizin başta Bingöl olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti demek değişim demek, gelişim demek, yenilik demektir. Ancak, liderimiz Recep Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi kadrolarımız değişse de teşkilatlarımız yenilense de vatanımıza ve aziz milletimize hizmet sevdamız asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Bizim için kongreler, bir sil baştan süreci değil, aksine durmak yok, yola devam gayretidir. Millete hizmet yolundaki her yeni dönem bizim için kazanılmış bir tecrübedir. Bu dönüm noktaları aynı zamanda milletimizin gönlündeki değerimizi anlayabileceğimiz önemli fırsatlardır. AK Parti her zaman, bu fırsatları halkımızla olan gönül bağlarını daha da kuvvetlendirmek, milletimizin bize olan itimadını pekiştirmek adına kıymetli vesileler olarak görmüş bir partidir. 22 yıllık halka hizmet sevdamızı bugünlere taşıyan da işte bu anlayıştır. AK Parti'nin bir ayağı hep sahada olmuş, attığı her adımı halka istişare içerisinde atmıştır. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini siyasi geleceğinden üstün gören bir halk hareketi olmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli makam milletimizin gönlündeki o sarsılmaz tahttır. Partimiz hamdolsun 22 yıldır, Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizin gönlündeki yerini muhafaza etmiş ve ülke olarak karşılaştığımız her badirede daha da sağlamlaştırmıştır. Bu muhabbeti en iyi Bingöllü kardeşlerim bilir" dedi.

Bingöl'ün 2002'den beri kararını hiç değiştirmediğini, tercihini her zaman milli iradeden yana kullandığını belirten Bakan Işıkhan, "Halka hizmetin belediyecilikten başladığını çok iyi bilen Bingöllü hemşehrilerim Ak ile kara dere kenarında belli olur dedi ve gerçek belediyecilikten hiç taviz vermedi, hamdolsun. Laf üstüne laf koyanın değil, çalışarak, üreterek, taş üstüne taş koyanın yanında oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yerel seçimlerde de partimizi ve Cumhurbaşkanımızı sandıktan zaferle çıkardı. Buradan bu başarıda büyük bir paya sahip olan, gece gündüz demeden çalışan, kapı kapı gezip davamızı anlatan teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Vefayla, cefayla, binbir emekle büyük ve güçlü Türkiye hedefimize giden yolda ciddi bir gayret gösterdiniz. Hakkınız ödenmez, Allah hepinizden razı olsun. Bizler de Bingöl'ün, çalışma hayatı başta olmak üzere, sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracak her türlü imkanı sunmaya, şehrimizi çok daha kaliteli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da Bingöllü. Kendisinin Bingöl'e olan emeklerini, şehrimize nasıl hizmet ettiğini en iyi siz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla Bingöl'ü ve ülkemizi daha da geliştirip Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın Bingöl'e olan sevgisi, Bingöllülere olan muhabbeti bu güzel topraklara duyduğu sevda, her fırsatta dile getirdiği bir gerçektir. Bingöl'ün mazlum ve mağdurun yanında duran, haktan ve adaletten ayrılmayan o asil duruşunu her daim takdir etmiştir. Cumhurbaşkanımız, Bingöl'ü sadece bir şehir olarak değil, vefanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve davaya sadakatin sembolü olarak görmektedir. Bizler de çok iyi biliyoruz ki Bingöl, Cumhurbaşkanımıza her zaman kalpten bir sevgiyle bağlanmıştır. Sizler de her dönemde, en zor zamanlarda ve her meydan okuma karşısında Cumhurbaşkanımızın yanında saf tuttunuz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde en sağlam kale oldunuz. İşte bu yüzden, Cumhurbaşkanımız her konuşmasında Bingöl'ü ayrı bir yere koyar, bu güzel şehrin insanlarını her daim hayırla yad eder" ifadelerine yer verdi.

Mevcut başkan Yılmaz Seven'in tek aday olarak girdiği kongrede 603 delege sandık başına gitti. Yılmaz Seven, tekrar AK Parti İl Başkanı seçildi.