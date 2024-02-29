Bakan Işıkhan'a İsrail protestosu! Açıklama yapmadan hızla uzaklaştı - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan'a İsrail protestosu! Açıklama yapmadan hızla uzaklaştı

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.

29.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:48
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Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'e sahip çıkılmadığı gerekçesiyle bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

"BU KİRLİ SİYASETİ SONLANDIRIN"

İsrail ile ticaretin devam edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kirli siyaseti sonlandırın, limanları siyonizme kapatın" sloganları attı. Protestocular "Türk vatandaşı olarak size sitemkarız, Gazze üşüyor, Filistin aç, İsrail ile ticaret devam ediyor. Lütfen bu kirli siyasetin sonlandırın, limanlar siyonizme kapatılsın" diye tepkilerini dile getirdi. Bakan Işıkhan protestoculara hiçbir açıklama yapmayarak hızlıca uzaklaştı.

Bakan Işıkhan\'a İsrail protestosu! Açıklama yapmadan hızla uzaklaştı

Vedat Işıkhan, Filistin, İsrail, Bursa, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan'a İsrail protestosu! Açıklama yapmadan hızla uzaklaştı - Son Dakika

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