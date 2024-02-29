Bakan Işıkhan\'a İsrail protestosu! Açıklama yapmadan hızla uzaklaştı

Politika

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Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma' programına katılan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin'e sahip çıkılmadığı gerekçesiyle bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.

"BU KİRLİ SİYASETİ SONLANDIRIN"

İsrail ile ticaretin devam edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kirli siyaseti sonlandırın, limanları siyonizme kapatın" sloganları attı. Protestocular "Türk vatandaşı olarak size sitemkarız, Gazze üşüyor, Filistin aç, İsrail ile ticaret devam ediyor. Lütfen bu kirli siyasetin sonlandırın, limanlar siyonizme kapatılsın" diye tepkilerini dile getirdi. Bakan Işıkhan protestoculara hiçbir açıklama yapmayarak hızlıca uzaklaştı.