Bakan Işıkhan Kilis'te Seminer Verdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan Kilis'te Seminer Verdi

Bakan Işıkhan, 'Ben İyiysem Herkes İyi' projesi kapsamında depremzede kadınları desteklemek için seminer düzenledi.

21.04.2025 16:33
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te, 'Ben İyiysem Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi' seminerine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te ilk olarak Vali Tahir Şahin'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan, daha sonra bir otelde düzenlenen 'Ben İyiysem Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi' seminerine katıldı. Seminerde konuşan Bakan Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra tüm illeri ziyaret edip, yapılması gereken çalışmalar hakkında tespitlerde bulunduklarını belirtti.

Çalışma hayatına dair ihtiyaçlar doğrultusunda tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Bir taraftan yıkılan veya hasarlı binalarımızı yeniden inşa ederken diğer yandan da ocakların tütmesi için çalışanlarımıza, hem maddi hem de manevi destekler sağladık. Depremden sonra 'Kısa Çalışma Ödeneği'ni hızla devreye aldık. Belge talep etmeden başvuruları değerlendirerek, ödemeleri, bekletmeden gerçekleştirdik. Bu desteğin süresini 3 aydan, 6 aya uzatarak, 111 binden fazla çalışanımıza 1 milyar liradan fazla ödeme yaptık. Kısa çalışmadan yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteği'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda 82 bin vatandaşımıza yaklaşık 700 milyon lira destek sağladık. Toplum Yararına Programlar (TYP) ile bölgede, istihdamı canlandırmak için 77 binden fazla kontenjan tahsis ettik ve bu doğrultuda 15 milyar liralık kaynak aktardık. İstihdama Dönüş Programı ile deprem bölgesinde 33 bin vatandaşımızı, meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarına dahil ettik. Bu program için 1 milyar 267 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal güvenlik alanında da vatandaşlarımızın SGK borçlarını 2025 yılı sonuna kadar erteledik, 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sağladık, sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim için katılım paylarını kaldırdık."

'BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEKNİKLERİ'

Bakan Işıkhan, Kilis'te depremler döneminde gerileyen istihdam oranını da artırdıklarını ve kenti daha iyi noktalara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kurumumuz ÇASGEM vasıtasıyla, ocak ayından başlayarak Kilis ve deprem bölgesi diğer 4 ilimizde hayata geçirdiğimiz 'Ben İyiysem Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, işçilerimize çeşitli motivasyon seminerleri, eğitimler, odak grup toplantıları ve birebir görüşmelerle destek vermeye başladık. Projemiz özellikle, ailenin yaşadığı sorunlar, aile içi iletişim, iş ve aile yaşamının uyumlaştırması, travma sonrası stres bozukluğu ve bununla başa çıkma, iş yerinde psikososyal risk faktörleri, duygusal dayanıklılık, stres yönetimi, bilinçli farkındalık teknikleri gibi sizleri ruhsal açıdan rahatlatacak, iş hayatınıza ve aile hayatınıza çok daha iyi bir şekilde odaklanmanıza yardımcı olacak önemli konuları içermektedir. Bu proje vesilesiyle inşallah, kadınların iş gücü içerisinde aktif rol alabilmelerini, aynı zamanda ailelerinin temel destekleyicisi olarak, varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için iyilik hallerinin, farkındalıklarının geliştirilmesi ve stresle başa çıkma kapasitelerinin artırılmasını sağlamış olacağız."

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan Kilis'te Seminer Verdi - Son Dakika

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