Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda

Eskişehir'de sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda" dedi.
Bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen buluşmada açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, 2024 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB (Avrupa Birliği) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, milli gelirin tarihte ilk kez 1 trilyon doları aştığını ifade etti. Kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü belirten Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğine dikkat çekerek, Eskişehir'in şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kaldığını ve bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü olmadığını dile getirdi.
"Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu"
Programda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milli gelir düzeyi hakkında önemli detaylara değinerek, "Maşallah Eskişehir'de büyük bir potansiyel var, Eskişehirlilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birisini Eskişehir'de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.
"Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda"
Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğini ve kalkınmanın da yerelden başladığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Nebi Hatipoğlu vekilimiz Eskişehir ile özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız! Eskişehir'in bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Nebi vekilimize vereceğine inanıyorum. Zira Eskişehir'in bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü yok. Dün Konya'yı ziyaret etmiştim. Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Nebi başkanımızın projeleri Eskişehir için ve Eskişehirliler için çok önemli projeler. Çocuklara, gençlere, kadın ve yaşlılar ile engelli vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan sosyal politika odaklı ve istihdamı geliştirmeyi amaçlayan bu projeleri çok değerli buluyorum. Ayrıca Eskişehir'in sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları yakından izliyorum. Artık ezberleri bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Büyük bir potansiyeli boşa harcamayalım. Bu şehre çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır. Sizlerin de bu noktada gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
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Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen 'Kadın Buluşması'nda laikliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın kadınları hedef aldığını belirtti.
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