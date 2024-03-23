Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'de sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yaptığı açıklamada, Eskişehir'in şehircilik ve belediyecilik alanında geride kaldığını ve bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü olmadığını belirtti. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğini vurgulayarak, Eskişehir'in potansiyelini boşa harcamamak gerektiğini ifade etti.

23.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:38
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Eskişehir'de sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Eskişehir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen buluşmada açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, 2024 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB (Avrupa Birliği) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, milli gelirin tarihte ilk kez 1 trilyon doları aştığını ifade etti. Kişi başına milli gelirin de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü belirten Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğine dikkat çekerek, Eskişehir'in şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kaldığını ve bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü olmadığını dile getirdi.

"Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu"

Programda konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milli gelir düzeyi hakkında önemli detaylara değinerek, "Maşallah Eskişehir'de büyük bir potansiyel var, Eskişehirlilerde muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri ve önerileri bizler için, şehri yönetenler için yol gösterici olmalıdır. Bizler devlet millet el ele yürümenin, ülkemizi ve milletimizi birlikte büyütmenin en güzel örneklerinden birisini Eskişehir'de ortaya koyalım istiyoruz. Çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişareyi, iletişimi, diyaloğu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla, başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir de, 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız inşallah" dedi.

"Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda"

Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerden geldiğini ve kalkınmanın da yerelden başladığını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Nebi Hatipoğlu vekilimiz Eskişehir ile özdeşleşmiş, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız! Eskişehir'in bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Nebi vekilimize vereceğine inanıyorum. Zira Eskişehir'in bir 5 yılı daha kaybedecek lüksü yok. Dün Konya'yı ziyaret etmiştim. Her gün farklı şehirlere gidiyoruz. Üzülerek ifade etmeliyim ki Eskişehir şehircilik ve belediyecilik kulvarında çok geride kalmış durumda. Nebi başkanımızın projeleri Eskişehir için ve Eskişehirliler için çok önemli projeler. Çocuklara, gençlere, kadın ve yaşlılar ile engelli vatandaşlarımıza yönelik hazırlanan sosyal politika odaklı ve istihdamı geliştirmeyi amaçlayan bu projeleri çok değerli buluyorum. Ayrıca Eskişehir'in sanayisinin ve ekonomisinin dünya ile mücadele edebilecek düzeye gelmesi için yaptığı çalışmaları yakından izliyorum. Artık ezberleri bozup bu durumu sorgulamamız gerekiyor. Büyük bir potansiyeli boşa harcamayalım. Bu şehre çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır. Sizlerin de bu noktada gerekeni yapacağınızdan şüphemiz yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Eskişehir Şehircilik ve Belediyecilikte Geride Kalmış Durumda - Son Dakika

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