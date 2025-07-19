Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları İçin Bitlis\'i Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları" kapsamında Bitlis'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, ilk olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda iş adamlarıyla bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından Bitlis'e geçen Bakan Işıkhan, önce Bitlis Belediyesine, daha sonrada Bitlis Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, yarın Muş'ta düzenlenecek olan programa katılmak üzere kentten ayrıldı. - BİTLİS