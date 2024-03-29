Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Niğde\'de vatandaşlarla iftarda buluştu

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere geldikleri Niğde'ye vatandaşlarla iftarda buluştu.

Niğde Efendibey Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK üyesi Erdoğan Özegen, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Ermah Özdemir, parti teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iftar programında yaptığı konuşmada Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir'e destek istedi. Bu seçimlerin diğer seçimlerden farklı olduğunu söyleyen Elitaş, "Bu seçimler Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimi, kendisi de ifade etti ama Sayın Devlet Bahçeli 'bırakamazsın' dedi. 'Türkiye Yüzyılı'nın liderisin, bu vatandaşları yalnız bırakamazsın onun için biz buna müsaade etmeyiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızı mutlu edebilmek, onun 22 yıllık bu ülkeye hizmeti için, aşkla, şevkle, büyük bir gayretle koştuğu bir dönemde, ona manevi desteği verebilmemiz için herkesin Recep Tayyip Erdoğan gibi, her birimiz belediye başkanı, il başkanı, milletvekili gibi çalışarak Niğde Belediye Başkanımızı en yüksek oyla zirveye taşımamız gerekir. Seçimlerde oyumuz verirken bizim bir sloganımız var hazırız, kararlıyız diye. İlk defa çıktığımızda her şey Türkiye için dedik arkasından durmak yok, yola devam dedik. Şimdi de Türkiye yüzyılı belediyeciliğini kazandırabilmek için hazırız, kararlıyız" dedi.

Bakan Işıkhan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl merci milletin kendisi yani sizlersiniz. Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sizlerin başında olsak da asıl icraatı politika üretenler, sahalardır, sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 21 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. Bizler yola çıkarken bu yüz yılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüz yılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle başta çalışma hayatı olmak üzere vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik sorun ne varsa bunları çözen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerinizin gücünden gelmektedir. Kalkınma yerelden başlar hakikati ile yerelde ne kadar güçlü olursak genel icratlarımızın o derece güçlü olacağına inanıyoruz."

Emekli promosyonları ile ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan başvuru yapan emeklilerin promosyonlarının ödenmeye başladığını söyledi. Işıkhan, "Emekli promosyonlarının yaklaşık iki katına çıkarılarak kamu bankalarında 8 bin ile 12 bin TL arasında güncellendiğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Dün de Sosyal Güvenlik Kurumumuz, özel bankalarla promosyonlar için protokolleri imzaladı. Buna göre kamu bankalarınınki asgari olmak üzere 8 bin ile 15 bin arasında değişen tutanlarda promosyonlar emeklerimizin başvurması halinde kendilerine ödenecektir. Bunun yanında ölüm aylığı hak sahipleri için de 5 bin lira ile 6 bin 250 lira arasında değişen tutarlarda promosyonlar belirlendi. Başvuran emeklilerimiz için dün itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - NİĞDE